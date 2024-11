"No me querían ayudar": el dramático relato del hincha de Godoy Cruz herido por la Policía

El pasado domingo, en la previa del partido entre Vélez Sarsfield y Godoy Cruz, hubo un fuerte choque entre los hinchas del Tomba y la Policía de Mendoza. La situación escaló muy rápidamente y uno de los fanáticos resultó herido en la cabeza. Se trata de Maximiliano Lucero, socio de Godoy Cruz que habló con MDZ Radio sobre la dramática experiencia y su recuperación en proceso: tiene una fractura en el cráneo.

La experiencia y el drama

Desde la Policía de Mendoza dijeron que el encontronazo de los hinchas comenzó cuando un grupo intentó ingresar al estadio Malvinas Argentinas sin documentos. Al negarles el ingreso, los fanáticos habrían golpeado a los efectivos. Entonces comenzó una "batalla campal" con piedras lanzadas y más acciones violentas. Terminó con Lucero hospitalizado.

Maximiliano, el hincha herido, desmintió la versión oficial de la policía. "No sé por qué motivo se desató el incidente. Pero nosotros llegamos hasta la puerta del primer ingreso, teníamos con el documento en la mano para pasar y de repente empezaron las corridas".

Llegó la policía montada en caballos, motos "y mientras estoy parado en la puerta yo veo un niño que está entre medio de los caballos, habrá tenido 4 o 5 años. Y era evidente que lo iban a atropellar, entonces me metí entre medio para poder sacarlo al nene", explicó.

Es en ese momento cuando Lucero recibe el impacto de un balazo de goma. "Yo escucho un estallido en mi oreja como si fuera un arma de fuego y siento el dolor en la cabeza automáticamente". El hincha asegura que fue un policía el que le provocó la herida.

El cruce entre el hincha y la vicegobernadora de la provincia en X.

Lucero recibió la ayuda de su hermano y algunos amigos. Como no había agua, se limpió la cabeza en la acequia. "Tenía toda la cabeza ensangrentada. Me mojé la camiseta y me la puse de venda". Y entonces fue a pedirle ayuda a un efectivo de la policía. Le preguntó si podía permitirle el ingreso al estadio para recibir asistencia médica. "Me trató muy mal. No lo podía escuchar entonces me acerqué un poco y me golpeó con el escudo para que no ingresara. No me querían brindar asistencia".

"No sé cómo un amigo logró hablar con un jefe de operativo para que me dejaran pasar porque estaba perdiendo mucha sangre", comentó. Entonces entró al estadio pero, lejos de que la mala experiencia terminara, lo dejaron donde estaban los detenidos. "Les pedí que llamaran una ambulancia pero nadie me escuchó".

Entonces fue hasta la platea techada a por asistencia, donde sí había una ambulancia. "Me dieron un analgésico y, como no tenían para suturar, me sacaron como a un perro. Me tuve que ir hasta el hospital por mis propios medios. Sé que seguramente uno hinchas se quisieron colar, pero la gente no tiene por qué sufrir todo lo que sufrimos. No entiendo qué hacía infantería en un partido sin público visitante y reprimiendo a la gente", cuestionó.

Las consecuencias

Al borde de las lágrimas, Lucero dijo que "el abandono" ha sido lo más difícil de la experiencia. La vicegobernadora Hebe Casado lo trató de "violento" en las redes sociales. Nadie del Gobierno provincial ni del Ministerio de Seguridad se ha comunicado con Lucero. "Es lamentable. Esto ya está en manos de mi abogado porque no puede volver a pasar".

Lucero sufrió fractura de huesos en el cráneo y la cara, con traumatismo por golpe en la región frontal derecha del cráneo. "Tengo puntos internos y externos. Ahora estoy fuera de peligro. Me va a quedar el hundimiento del cráneo y tendré que evaluar más adelante alguna cirugía estética", explicó. Por la situación, "tampoco se han comunicado conmigo desde Godoy Cruz. Me gustaría que por lo menos muestren un poco de interés y empatía por los socios", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: