Una policía resultó herida tras un fuerte choque en plena Arístides

Un fuerte choque se produjo en horas de la mañana de este lunes en Arístides Villanueva al 400, en la Ciudad de Mendoza, entre un auto particular y un remis que llevaba a un pasajero. A raíz del impacto, una mujer resultó herida.

El hecho se produjo cerca de las 7:30, cuando un vehículo Fiat Uno Fire de color blanco impactó desde atrás a un Toyorta Yaris gris conducido por un chofer de Cabify. Ante el aviso de testigos sobre el choque, rápidamente, llegaron hasta el lugar un móvil de Preventores y una ambulancia.

El vehículo Cabify fue impactado desde atrás / Cristian Minich/MDZ

Producto del siniestro, la mujer, que es policía, sufrió heridas en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendida en una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado).

De acuerdo con Alejandro, el otro involucrado, "la mujer tiene que haber venido distraída, sino no me explico como me chocó así desde atrás". Sobre el hecho, el hombre contó que circulaba por Arístides con dirección hacia el oeste para doblar por Paso de los Andes hacia la derecha cuando sintió el impacto desde atrás: "Yo estaba trabajando, a mi me arruinó, ahora quién sabe cuando voy a tener el auto para poder salir de vuelta", manifestó.

El móvil de Preventores llegó rápidamente al lugar / Cristian Minich/MDZ

Además, el conductor contó que llevaba a un muchacho joven, el cual iba en el asiento trasero, pero que afortunadamente no sufrió heridas. Tras el choque, el pasajero se retiró del lugar porque ya estaba muy cerca de su destino.