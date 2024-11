Por el volumen de la música: mataron a un joven en un balneario patagónico

Una discusión entre dos grupos que se encontraban compartiendo el espacio en un balneario de Neuquén terminó en tragedia. Todo comenzó aproximadamente a las 22 horas de ayer cuando un cruce de palabras por el volumen de la música comenzó a escalar hasta derivar en un enfrentamiento que dejó como saldo una persona fallecida.

Dos familias se encontraban disfrutando en el balneario balneario Santa Canale, ex Gatica en la provincia de Neuquén cuando, tras un cruce verbal se desató la pelea en la que murió un joven de 27 años de origen dominicano. Según el canal Noticias 7 de la provincia neuquina, el joven habría sido golpeado con un elemento contundente y, tras descompensarse, fue trasladado al hospital por sus allegados, donde se confirmó su fallecimiento.

Un comisario de la zona señaló: "Cuando la víctima llegó al hospital, no presentaba heridas cortantes visibles, por lo que la causa de muerte deberá determinarse mediante una autopsia". No obstante, la identidad del agresor y las características del arma utilizada están siendo investigadas y aún no se divulgaron.

A raíz del hecho, los investigadores están recopilando testimonios entre los involucrados, con el objetivo de reconstruir lo sucedido. Si bien aún no hay detenidos, se espera que en las próximas horas se puede identificar a los responsables y avanzar con las detenciones correspondientes.

Quienes presenciaron el hecho, señalaron que la discusión se desató cuando uno de los grupos solicitó bajar el volumen de la música, lo que no fue bien recibido por el otro. La situación derivó rápidamente en un enfrentamiento que dejó al joven gravemente herido.

Por otra parte, las autoridades esperan obtener los resultados de la autopsia para avanzar con la investigación. Por último, el caso lo lleva adelante el fiscal Andrés Azar, quien en las últimas 48 horas quedó a cargo de dos casos donde uno es un brutal crimen ocurrido en barrio Confluencia.