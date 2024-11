"Nos acuartelamos": intento de robo, escenas de violencia y amenazas en el cuartel de Bomberos de Las Heras

Al menos dos delincuentes ingresaron al cuartel de Bomberos de Las Heras e intentaron robar, en una situación que tiene antecedentes cercanos. Agentes lograron reducir a uno de los sujetos luego de que hubo escenas de violencia, en momentos en que el ladrón exhibió un cuchillo. Roberto Peña, el Jefe de Bomberos habló con la periodista Emilce Vargas Ferrara para MDZ Radio y contó detalles del hecho.

"Anoche entraron dos tipos y una de las chicas por la ventana del dormitorio los vio, le avisó a los varones y salieron a perseguirlos. Uno se escapó y al otro lo agarraron", comenzó Peña.

El jefe de Bomberos explicó que "cuando alcanzaron a uno se generó una situación violenta, porque sacó un cuchillo y peleó con uno de los agentes. Por suerte fue más fuerte el nuestro y logró reducirlo". Luego, agregó que "lamentablemente, vino la Policía y nos explicó que seguramente el fiscal, como el tipo no había violentado nada y decía que el cuchillo lo tenía para comer y que estaba pasando por el predio sin hacer nada, lo iban a tener que dejar libre en el día de hoy", remarcó.

Después, con total preocupación, el jefe del cuartel sostuvo que "el hombre nos amenazó de muerte delante de todo el mundo, gritaba barbaridades, que nos iban a matar, que iba a venir con la gente del barrio de enfrente y que iban a matar a todos los bomberos".

Sin embargo, no todo terminó allí. Después, empezaron las amenazas: "Pasado eso, nosotros vamos al Poder Judicial a hacer la denuncia y cuando volvemos cerca de las 3 de la mañana empezó a sonar el teléfono, en donde nos llamaban amenazándonos de muerte si no levantábamos la denuncia del tipo que habían metido preso. Después, escuchamos unos tiros que parece que tiraron al aire y la verdad es que nos dio muchísimo temor, entonces cerramos el portón, cerramos todo, nos acuartelamos y decidimos no salir más, porque no están dadas las garantías de seguridad para prestar servicio".

Finalmente, Peña manifestó que "ahora no podemos dar la cara, tenemos que estar saliendo por el otro lado. La verdad que es una locura lo que está pasando. Yo estoy tratando de que alguien nos de una mano, porque la verdad que la Policía seguramente va a venir en el día de hoy, pero todo queda en la planificación. Ya no sabemos qué hacer. Si vos venís de noche acá, la rotonda es nueva, tiene menos de un año, la luminaria es nueva y no anda, están todas apagadas, es una boca de lobo".