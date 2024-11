Contundente fallo contra los asesinos de una menor de edad en un asalto

La Justicia declaró culpables a los tres acusados por el asesinato de Lara Fernández, la menor de edad de 17 años asaltada el 1 de enero de 2022 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La sentencia se conocerá el próximo lunes a las 12.

Cristian Maidana, Alan Benjamín González y Leandro Nicolás Strassera fueron hallados responsables del crimen, por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número cinco de esa ciudad, al ser considerados coautores del delito de homicidio criminis causa.

A su vez, González fue confirmado también como autor del homicidio del jubilado Hugo Domato, caso que fue enmarcado en el mismo juicio, y a Strassera por dos robos.

"No es una sensación de alivio porque a mi hija no la voy a ver más. Yo tengo que ir a un cementerio y llevarle una flor", expresó Laura, quien reconoció: "Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo que correspondía para que estas tres porquerías no le roben ni maten a nadie más en la calle".

Con respecto al pedido de la querella y la fiscalía para que los sindicados sean condenados a prisión perpetua, la madre de Lara admitió que "no quiere ilusionarse".

En tanto, la defensa solicitó que la Justicia sentencie a sus clientes por robo calificado por el empleo de arma en poblado y en banda.

Por su parte, hay un cuarto detenido que ahora tiene 18 años, pero como era menor al momento del asalto (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil. "Jamás va a ser juzgado", señaló la madre de la víctima.

"Él se escapó dos veces del instituto. En la primera quiso matar a una persona para robarle el auto en San Isidro y fue condenado en un juicio abreviado a cinco años. Después lo capturaron en Lomas de Zamora a 10 cuadras de mi casa", contó la mujer.

"En la segunda vez que se fugó lo agarraron en Lanús, donde tuvo un enfrentamiento armado después de robar una moto y quitarle el celular a una señora", continuó Laura. "Tiene cuatro homicidios en su prontuario. No lo entendemos", resaltó.

Una exnovia de uno de los amigos de Lara testificó en el debate: "Lo reconozco-al menor-.Sé cómo manipula un arma y cuáles son sus movimientos".

Además, varios jóvenes se refirieron al material audiovisual que formó parte de la investigación, en donde se reprodujo el momento en el que el grupo de amigos fue abordado por los acusados.

Uno de los videos mostró a los delincuentes acercándose a las víctimas, mientras que el otro refleja su huida tras cometer el asalto. Los adolescentes reconocieron a los asesinos en las imágenes y señalaron que el objetivo de los ladrones era principalmente obtener los teléfonos celulares.

El lunes 25 de noviembre se leerán los fundamentos de la sentencia y se dictará la condena.

El tribunal podría optar una pena por homicidio en ocasión de robo, que tiene una pena que va de 10 a 25 años, o por homicidio criminis causa. con perpetua.

Año nuevo trágico

El 1° de enero de 2022 Lara Fernández se encontraba festejando con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro malvivientes que quisieron robarles los celulares, en el cruce de las calles Falucho y Olmos.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató. Maidana fue el primero de los detenidos y luego fue el turno de González.

Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.