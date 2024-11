El crimen de la influencer cordobesa: la particular explicación de la madre del femicida

La madre de Néstor Soto (21), el femicida de la influencer Catalina Gutiérrez (21), habló en medios cordobeses y sostuvo que previo al crimen su hijo “estaba estresado”. Además aseguró que padece problemas de salud mental y que, por esa razón, “le falló su mente”.

“Lo que le pasó a Néstor pudo pasarle a cualquiera”, le dijo la mujer al medio El Doce, y afirmó que está “destruido”. “No nos va a alcanzar la vida para pedirles perdón”, sostuvo en relación a la familia de la víctima.

El acusado, amigo y compañero de la Facultad de Arquitectura de la joven, cometió el asesinato el pasado 17 de julio en su departamento y abandonó el cuerpo en el auto de ella en el barrio Ampliación Kennedy.

El sospechoso está imputado por homicidio calificado por alevosía y violencia de género, con pena de prisión perpetua. A días de que se cumplan cuatro meses del crimen, la madre del detenido, Jeannette Soto, habló en medios cordobeses.

No pudo evitar llorar al hablar de su hijo, el cual permanece preso en la cárcel de Bouwer desde el 18 de julio pasado. Asimismo, sostuvo que el hecho no fue un femicidio y pidió que la Justicia “no invente”.

El femicida y la influencer. Foto: archivo

Según dijo la mujer, el joven “nunca tuvo problemas con nadie, jamás acosó a alguien ni tuvo una denuncia”. “Se dijeron muchas cosas hirientes, es un excelente alumno, amigo, hijo, sobrino”, añadió en defensa de Soto y explicó que es madre soltera y, como tal, "todo cuesta el triple”.

“No es ningún psicópata, no tenía una obsesión, no estaba enamorado ni tenía algo con o en contra de la niña. Le pasó y es algo que lamentablemente le puede pasar al sobrino, al hijo o al novio de cualquiera. Yo no recibí la ayuda y ojalá hubiera tenido la plata para pagarle un psicólogo privado”, agregó.

Por último, sostuvo que la responsable de lo que hizo Soto fue “su cabeza que lo traicionó”. Y volvió a referirse a los papás de la víctima y expresó: “A pesar de todo, los aprecia y los quiere mucho”.