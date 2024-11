La Justicia investiga un auto que podría ser clave para la búsqueda de Sofía Delgado

En estos momentos, la Justicia está investigando un video que podría ser clave para dar con el paradero de Sofía Delgado. Las imágenes muestran a un auto que podría haber secuestrado a la joven de 20 años que desapareció hace dos semanas en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.

El 30 de octubre, día en el que desapareció Delgado, una cámara de seguridad ubicada en el cruce de las calles San Martín Sur y Gálvez, captó el paso de un Peugeot negro cerca de la medianoche. Cabe destacar que, unos minutos antes, la joven había salido a comprar a un kiosco de esa zona.

Dos horas después, la cámara de seguridad muestra cómo el mismo auto vuelve a pasar por la calle, pero esta vez en dirección contraria. Según confirmaron las autoridades, en dicho vehículo dio positivo el luminol en el baúl. Sin embargo, aún resta confirmar si los rastros de sangre encontrados en el auto pertenecen a Delgado.

Últimos detalles sobre el caso

En las últimas horas, se realizaron una serie de allanamientos en las localidades de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Pergamino. En el primer procedimiento, los agentes secuestraron material de interés para la causa, mientras que en el segundo, incautaron un celular.

Durante el tercer allanamiento, dos personas, de 34 y 29 años, fueron detenidas y se incautaron pendrives, discos duros, computadoras, una llave de un auto Peugeot y juguetes sexuales asociados a prácticas de sadomasoquismo. "Los detenidos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, fecha y horario a confirmar", detallaron.

La pareja que fue detenida por la desaparición de Sofía Delgado. Foto: X

Por otro lado, la madre de Delgado, se mostró desesperada ante la falta de información sobre el paradero de su hija. "No tengo novedades, lo que sé es lo que dicen los canales de televisión. Está todo en investigación, yo solo quiero que aparezca mi hija, no podemos seguir esperando", manifestó Claudia. A su vez, Claudia criticó el accionar de la Justicia y sentenció: "Yo traté de respetar a la Justicia, pero ellos no me están respetando porque no me están diciendo absolutamente nada. Yo entiendo que sea investigativo, pero dame una respuesta, dónde está mi hija. Es todo lo que quiero saber".

Por último, el Ministerio Público de Acusación de Santa Fe informó que ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos sobre el paradero de Sofía Delgado. Las autoridades dieron a conocer la descripción de la joven, quien mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene piel blanca, cabello negro y dos tatuajes, uno en el cuello y otro en el brazo.