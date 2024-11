El vicepresidente de Generación Zoe negó que hubiera una organización para estafar a la gente

El vicepresidente de Generación Zoe, Maximiliano Batista, declaró en el juicio oral en el que Leonardo Cositorto y otros cinco imputados están acusados de la presunta estafa piramidal contra 98 damnificados en Corrientes.

Este martes, Batista dio testimonio frente al Tribunal en una jornada importante en el marco del juicio oral, ya que el acusado es el número dos de Cositorto, además de que comparten el mismo abogado, Guillermo Dragotto.

“Fue bastante extensa ayer la audiencia. Declaró una hora y media. Hoy continúa y va a contestar preguntas de las partes incluidas fiscalía y querellante”, contó Dragotto.

“Mencionó que nunca estuvo en Goya, que jamás se organizaron para constituir una asociación ilícita y menos para estafar a la gente. También que Zoe es una empresa lícita y que sus emprendimientos existían”, continuó.

Acerca de cómo se generaba el dinero, Batista explicó que era “haciendo trading y que de los negocios y emprendimientos también se proyectaban ganancias que sustentaban el cumplimiento de lo pactado”. Además, sumó que “existía un fideicomiso y que Héctor Luis Yrimia y el propio contador les decían que le daban el respaldo jurídico y legal a la empresa”.

“Manifestó que no entendía porque están siendo juzgados cuando la Corte todavía no resolvió la cuestión de competencia que está entablada con el juzgado del juez Lijo, que no son los jueces naturales para juzgar y que este juicio debe ser declarado nulo”, finalizó.

Quien también testificó fue Miguel Ángel Echegaray, otro de los imputados. Esta declaración ocurrió el lunes por la tarde y la audiencia duró casi hasta las 22. Además, desde esta semana, con la idea de llegar a una sentencia a mediados de diciembre, se anunció que ahora las audiencias se realizarán mañana y tarde para darle celeridad y así poder finalizar en tiempo y forma.