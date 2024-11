Arauco III, el barrio privado de Guaymallén sin servicios ni cloacas y en el que los vecinos denuncian estafas

Vecinos de un barrio privado que se está construyendo en Guaymallén denuncian que llevan más de diez años esperando a que se termine la urbanización y se habiliten los servicios para poder mudarse a sus casas y escriturar. Al no notar avances, ahora realizaron denuncias formales por estafa contra el desarrollador. Se trata de Arauco III y el principal apuntado es el constructor Cristian Charparín.

Arauco III es un complejo de viviendas con entrada sobre calle Severo del Castillo al 3800, en la localidad de Los Corralitos, en el departamento de Guaymallén. De acuerdo con la información publicada en la página web de Arauco Group, la empresa desarrolladora, el lugar cuenta con 125 lotes de 500, 700 y 900 metros y tiene servicios de agua, luz, gas y cloacas, aunque esto es desmentido por los propietarios.

Por su parte, según los denunciantes, en los barrios semiprivado y privado Arauco I y II, a Charparín lo hicieron a un lado y los proyectos fueron terminados por los propietarios de las casas. Al respecto, dos de los damnificados contaron cómo es la situación a MDZ.

De la ilusión a la estafa

El primero en alzar la voz fue Sergio, uno de los propietarios que a día de hoy no ha podido mudarse a la casa que construyó junto a su familia en Arauco III, en Guaymallén: "Por el año 2014 yo compré un lote a través de una inmobiliaria. Antes hice las averiguaciones pertinentes, me fui al municipio, de hecho cerré el trato con Irrera Inmobiliaria, que ha formado parte del Consejo que reúne a todas las inmobiliarias de la provincia, y todo marcaba que el proyecto Arauco III estaba bueno, que era viable y que tenía todos los permisos, entonces me largué y compré el lote".

Sin embargo, luego de esa especia de introducción, el hombre manifestó que "cuando firmamos el contrato se estableció la fecha de escrituración para mediados de 2017, pero al día de hoy el barrio no está en condiciones de escriturar. Es más, no tenemos ningún servicio habilitado, salvo el agua, pero el resto de los servicios no tenemos nada".

Por su parte, Esteban, otro de los denunciantes que acusa al constructor de estafas, manifestó que "yo le compré 10 diez lotes a Charparín, porque tenía que cancelar una deuda y me los recibían como parte de pago. Y como él me daba la posibilidad de pagarlo con financiación le compré esos terrenos". Luego, agregó que "en el transcurso de esto empiezo a trabajar para él, para vender los lotes con la realización de todo el proyecto a los dos años. Es decir que en 2016 tendría que haber tenido las etapas listas para empezar con la urbanización del barrio, pero aún no hay nada".

Cristian Charparín, el constructor acusado de estafas / Linkedin

El vecino sostuvo que "llevo desde el 2014 que quiero entregar esos lotes a la persona con la que yo había hecho un negocio y todavía no puedo, porque quiere que estén escriturados. Charparín nos viene mintiendo, empezó con el tema del gas y lo abandonó, empezó con el tema de la luz, que ya tiene todo listo para hacerlo, y todavía no hace nada. Él aduce que los propietarios no le pagamos las expensas para poder avanzar, pero recibió el valor total de todos los lotes. Con esa plata tendría que haber hecho el desarrollo en el barrio, pero como tiene otros proyectos más ha estado desviando los fondos".

Las primeras denuncias

Con el paso del tiempo y al notar que las obras no avanzan, comenzaron las primera denuncias contra Cristian Charparín. En ese marco, Sergio fue uno de los primeros en recurrir a la Justicia: "Yo soy uno de los que empezó con esto de las denuncias. Le he enviado como cinco cartas documento, de las cuales todavía no tengo respuestas. Tengo una denuncia hecha por estafas y también por la escrituración. Además, estoy con un abogado en instancia civil haciéndole un juicio por daños y perjuicios".

El vecino destacó que "después averigüé el estado de cuentas tanto de Charparín como del fideicomiso de Arauco III y hay más de 140 cheques rebotados. Estamos hablando de cifras de números importantes".

Esteban, también presentó cargos contra Charparín, pero al mismo tiempo afirma que "hay gente que todavía le cree". El damnificado sostiene que "él miente todo el tiempo, engaña a la gente y tiene un gran poder de convencimiento Es muy hábil".

"Yo tengo una denuncia por otro lado, porque aparte le compré dos lotes adelante del barrio, que iba a haber un centro comercial y nunca lo hizo. Además, mi hermana le compró tres lotes que él los vendió a terceros y nunca le pagó. Estamos ahí arreglando si me va a dar otro terreno o me va a devolver la plata. Hasta ahora son puras promesas y excusas".

Nuevamente, Sergio aporta que "en el 2021 me junté con Charparín para decirle que tenía la idea y el proyecto de hacer mi casa y me dijo 'Sí, no te preocupés que esto el año que viene explota porque ya tenemos todo'. Obviamente era todo mentira, pagó tres o cuatro cuotas que le exigía la municipalidad a través de un plan de pago y después se volvió a caer todo".

Respecto del estado del proyecto, comentan que "el barrio sigue estando en las mismas condiciones desde hace muchos años. La urbanización deja mucho que desear y las calles cuando llueve quedan completamente anegadas". En el caso de Esteban, sostuvo que "llevo 10 años esperando que haga todos los servicios. No tenemos ni las cloacas". El barrio privado Arauco III cuenta con 125 lotes / ALF PONCE MERCADO / MDZ

Promesas, mentiras y escrache en las redes

Los damnificados trazaron un perfil de Charparín de acuerdo con las respuestas obtenidas por parte del desarrollador y los plazos que no se han cumplimentado pese al paso de los años. Esteban dice que "a la gente le pedía que pusieran una plata para ponerle el cerco perimetral, pero hay una pared del barrio a la que le faltan 300 metros, entonces no tiene sentido, le va a poner el cerco de un lado, pero se van a dar la vuelta por el otro que no hay paredón. Pero bueno, hay gente que todavía cree en él".

También, afirma que el constructor siempre le hecha la culpa a otros: "Nos dijo que los obreros no venían, pero resulta que esos trabajadores vinieron dos o tres días y nos comentaron que nunca les pagó, entonces no vinieron más. No es que son vagos, es que no les paga".

Sergio comenta que "yo construí mi casa junto con un montón de otros vecinos, porque debe haber en el barrio unas 20 personas viviendo. Tenemos una luz de obra, tenés que pedirle permiso al vecino para tomar mate o para usar la pava eléctrica. Si te querés prender un aire acondicionado es imposible. De hecho, yo no me he podido mudar porque no me proveen la luz".

"En Arauco I y Arauco II, lo sacaron del emprendimiento porque son proyectos de pocas casas", continúa Sergio, "entonces lo sacaron del medio, los vecinos se pusieron de acuerdo y terminaron la obra recién el año pasado. En cambio, en Arauco III son 125 lotes y hay más de 80 propietarios".

Finalmente, concluye que "toda la irregularidad es total. Facturas, boletas, no hay nada de eso. La luz es un medidor de la finca que era original, que quedó ahí y lo usan para abastecer de electricidad al barrio. Estamos pagando una boleta de más de 180 mil pesos algunos, es una locura", y agrega que "uno hace todo con la intención de construir e irse a vivir a su casa y ya está. A mi no me simpatiza esto de denunciar, de ir al poder judicial y de gastar plata en abogados, pero no tenemos respuestas por parte de este hombre". Algunos damnificados visibilizaron el problema en las redes sociales / X

Por su parte, otros afectados optaron por visibilizar la situación en las redes sociales. "Son unos chantas y juegan con la ilusión de la gente", expuso una usuaria, mientras que otra de las presuntas damnificadas adujo: "Un desastre el administrador, no cumple con lo que debe hacer. No recomiendo para nada estos barrios".

¿Dónde está Charparín?

Una de las preocupaciones de algunos vecinos es que el desarrollador del proyecto pueda darse a la fuga. Sin embargo, reconocen que por el momento se mantienen en contacto con él: "Seguimos en contacto, inclusive tuvimos la idea de formar una asociación civil para ayudarlo y hacernos cargo de todas estas cosas, pero no quiso aceptarlo, puso condiciones irrisorias y no pudimos avanzar con eso. Él no quería aceptar su parte", dijo Sergio.

Esteban, comentó que aproximadamente son 52 personas las que están construyendo propiedades y la cantidad de lotes en total es de 125. Ya hicimos denuncias ante la fiscalía, varios, no todos. Si se fugara ya nos tendríamos que hacer cargo los vecinos de hacer el cierre perimetral que falta y de poner los servicios. Él siempre busca excusas como para dilatar todo. Ahora hay que comprar todo lo que es el tema de cables de bajada y todo eso, que es la parte cara, y él no cuenta con la plata o si la cuenta la tiene escondida, no sabría decirte bien", remarcó.

De todas formas, cabe destacar que, de momento, cuando se habla de la posibilidad de fuga se trata de una mera especulación. También, es justo mencionar que desde MDZ mantuvimos contacto con Charparín, quien respondió mensajes, aunque se limitó a decir que por ahora se está asesorando con un abogado, y dejó entreabierta la posibilidad de brindar su testimonio. Mientras tanto, los vecinos de Arauco III ya no quieren promesas y esperan soluciones.