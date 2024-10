Comenzó el juicio oral por el crimen de una bebé que estaba en brazos de su madre y fue alcanzada por una bala

El juicio oral por el crimen de una bebé de cinco meses durante un tiroteo en Dock Sud en 2022 comenzó este jueves en los Tribunales de Avellaneda, donde tres hombres están en el banquillo de los acusados.

Por el homicidio, el debate oral contra los imputados comenzó este jueves desde las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Avellaneda-Lanús.

El estremecedor asesinato sucedió el 22 de octubre de 2022, cuando Carolina Orellana se dirigía a una panadería y llevaba en brazos a su beba, Lola Jazmín Montero. En la fila del comercio y en tan solo segundos, dos de los acusados, Iván Amarilla y Hernán García, comenzaron a disparar contra Mariano Dacosta, un joven que días antes había amenazado a la familia de Amarilla.

Durante el feroz tiroteo, una de las balas impactó sobre una pared, rebotó y le pegó al costado de la cabeza a la bebé: “Fue un momento desesperante. Me vinieron a avisar y estaba trabada la cerradura de la puerta, no sé ni cómo la llegaron a abrir. Cuando salí me encontré a mi señora desesperada, con la nena en brazos”, contó el papá de la víctima.

Pese a que la menor fue trasladada al Hospital Fiorito, los médicos informaron que falleció producto de la gravedad de la herida. Otra de las partes más desgarradoras es que esa misma noche Dacosta fue hasta la casa de los papás de Lola y lo único que les dijo fue “como bardearon estos giles”.