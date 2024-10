Una mujer denunció que fue secuestrada y sometida a trabajo esclavo por una modelo argentina

Una mujer denunció que fue secuestrada y sometida a trabajo esclavo por parte de una modelo misionera que vive en Londres. La presunta víctima, llamada Carmen, afirmó que vivió meses de maltrato psicológico y humillación hasta que logró concretar su regreso a la Argentina en las últimas horas.

"Cuando llegué a Ezeiza me sentí un poco más tranquila, me sentí libre, por fin, y sin tanto miedo", reveló la mujer entre lágrimas, en una entrevista brindada al canal A24. Carmen, quien viajó a Londres para trabajar en el cuidado de la modelo oriunda de la ciudad misionera de Leandro N. Alem y su hija recién nacida, relató que el ofrecimiento vino de la madre de la joven.

"Yo trabajaba para ella y me pidió si podría hacerle ese favor de ir y de cuidarla, de ayudarla, de acompañarla, porque estaba muy sola su hija y la bebé. Yo realmente confié en esa persona", relató.

Sin embargo, al llegar a Londres, la realidad fue completamente diferente y se encontró con una situación distinta a la que pensaba: "Nunca en mi vida, en mis 54 años, me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño", manifestó la mujer que dijo haber sido secuestrada.

Carmen, también misionera, relató episodios de constantes insultos y amenazas: "Era una sudaca mugrienta, no merecía comer en el mismo lugar que ella, las mismas cosas que ella". Según relató, las amenazas eran constantes, incluso con dejarla sin asistencia: "Me decían que si iba a la Policía o pedía ayuda me iban a meter presa a mí, o que ella iba a llamar a emergencias y me iban a dejar tirada en un hospital diciendo que tenía Covid".

"Era una hora por día que ella me dejaba ir al mercado. Me mostraba donde quedaba y me daba un tiempo para que yo fuera a comprar, volver y salir al lavadero, a lavar y secar sus ropas, a sacar la basura", aseguró. Además, la denunciante dijo que llegó a dormir "en una colchoneta en el piso con una manta".

Tras varios intentos, Carmen logró enviarle un mensaje de auxilio a su sobrina en Misiones, quien contactó al grupo "Argentinos en Londres". De esa forma, Leilén, integrante de esta comunidad, fue quien se movilizó para asistirla.

Según la rescatista, el pedido de auxilio llegó esa misma madrugada: "Cuando Carmen al otro día me escribió a las 7 de la mañana diciendo 'vení a buscarme porque no aguanto más', yo llamé a la Policía".

La última noche fue muy traumática para la mujer, ya que confesó que el cansancio y el miedo a ser despojada de su pasaporte la mantuvieron despierta: "No dormí porque realmente tenía mucho miedo de lo que esta chica podría hacer. Pasó toda la noche insultándome, diciéndome que era una idiota, una estúpida", describió. La modelo, según contó, intentó arrebatarle el pasaporte en varias ocasiones.

A la mañana siguiente, Leilén llegó a esa casa con la ayuda de la Policía y junto con otros argentinos, y se enfrentó a la modelo: "Quería hablar con ella y le dije que estaba haciendo las cosas mal. Se encerró y espiaba desde la ventana mientras la Policía le pedía que hablara", indicó Leilén, quien tuvo que insistir para que las autoridades atendieran el caso.

Luego de calmarse, lograron trasladar a Carmen al consulado argentino y la comunidad argentina en Londres organizó una colecta "para sacarle el pasaje". Leilén explicó además que el consulado también colaboró: "Lo importante es que Carmen ya está en Argentina".

Video: la nota completa a la mujer que denunció a una modelo