Un joven motociclista murió al estrellarse contra un poste de luz en el Valle de Uco

Un joven sufrió un trágico accidente y murió en Tupungato, en el Valle de Uco, luego de perder el control de la moto en la que se trasladaba y estrellarse contra un poste de luz cerca de las 00:40 de este domingo. La víctima fue identificada como Lautaro Jair Fonseca, de 22 años.

La víctima circulaba en una motocicleta marca Benelli con dirección de oeste a este por Ruta 88 y calle Urquiza pasada la medianoche cuando, por razones que se intentan establecer, perdió el dominio y colisionó sobre la banquina del costado norte contra un poste de Luz.

Rápidamente, llegó al lugar una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) y se constató el deceso del conductor.

En la escena del siniestro trabajó personal de la Comisaria 20, Policía Vial, Policía Científica y Tránsito Municipal de Tupungato.

Según se informó, en la zona hay iluminación artificial y la calzada está pavimentada y en buen estado, aunque no hay señalización. De todas formas, se cree que no hubo participación de otro vehículo. Por su parte, el joven, que era oriundo de Tunuyán, no tenía RTO, aunque sí llevaba puesto el casco.