Quién es la modelo argentina acusada de maltrato, explotación laboral y humillación contra una empleada

Luego de que una mujer denunciara en un canal de televisión los presuntos abusos y maltratos sufridos por parte de una modelo argentina que reside en Londres, se conoció quién es la acusada. Se trata de una joven misionera con un promisorio futuro en el ámbito internacional.

"Nunca en mi vida, en mis 54 años, me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño", manifestó la presunta víctima en referencia a Silvina Stuht, una modelo de 29 años que vive en Londres y que la habría contactado para que se ocupara de su beba y de los quehaceres domésticos.

Stuht, nacida en la ciudad de Leandro Alem, en la provincia de Misiones, trabaja como modelo en Inglaterra, donde vive con su pareja y su beba. También es presentada como influencer.

Stuht posa para la foto en un viaje a la Isla de Capri, en Italia. Foto: Facebook

Luego de comenzar a insertarse en el mundo de la moda desde su Misiones natal, donde participó de diversas campañas de publicidad, se trasladó a Buenos Aires para perseguir su sueño, además de estudiar en paralelo una carrera universitaria.

Luego, tras participar de diversos castings, tuvo experiencias internacionales en Italia, en China y en los Estados Unidos, hasta que le surgió una posibilidad para trabajar en Milán, armó las valijas y se fue a Europa. Sin embargo, allí conoció a su actual pareja y juntos se mudaron a Londres, donde formaron familia y viven actualmente.

Sin embargo, ahora la ascendente carrera de Silvina se ve al menos opacada debido a las fuertes acusaciones de Carmen, la mujer que, de regreso a la Argentina, manifestó haber sido explotada, maltratada y humillada por la joven.

Video: la denuncia por maltrato de una mujer contra la modelo argentina