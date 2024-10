Calles trágicas: cinco muertos por accidentes de tránsito en menos de tres días

Entre las 23 horas del jueves 24 de octubre y las 7 de la mañana de este domingo 27 de octubre cinco personas murieron en Mendoza por distintos accidentes de tránsito. Dos de ellas en el área metropolitana (Gran Mendoza), otras dos en el Valle de Uco y una en el sur provincial (San Rafael).

La víctima fatal del primero de los accidentes fue identificada como Martina Rocío Souni Gómez (23), quien transitaba de sur a norte en su moto por el Corredor del Oeste de Godoy Cruz el jueves minutos antes de la medianoche cuando a la altura del puente de calle Lago Hermoso perdió el control de su Bajaj Rousser 135 cc, impactando contra la luminaria y el muro que divide los sentidos de circulación, perdiendo la vida en ese instante. Las pericias iniciales indicaron que no participó un segundo vehículo interviniente en el siniestro.

Un día más tarde, pasadas las 22 horas del viernes 25, Laura Vanesa Ortubia (42) manejaba también una moto por calle Aristóbulo del Valle, en El Algarrobal, departamento de Las Heras, cuando chocó a la altura de calle Paraguay con un colectivo, en concreto el interno 176 del Grupo 700, unidad que transitaba de sur a norte. La escena del lugar daba cuenta de la violencia del accidente: personal del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) constató que la víctima presentaba fracturas expuestas en ambos miembros y una de sus piernas atrapada debajo de la rueda del colectivo. Al conductor del colectivo se le realizó control de alcoholemia, el cual dio negativo, y quedó demorado. Se cree que la moto se cruzó de carril y eso provocó el siniestro.

Tras estos dos hechos trágicos en el Gran Mendoza, se dieron dos siniestros fatales en el Valle de Uco. El primero de ellos fue en la Ruta 99, del departamento de Tunuyán. Allí, Anabella Celeste Pereyra (40) se accidentó pasadas las 19 horas. Personal de la Policía de Mendoza entrevistó al conductor del auto en el que viajaba la víctima junto a él. El hombre indicó que circulaba en su Chevrolet Corsa por la Calle Aguirre con dirección de oeste a este cuando fue sobrepasado por otro vehículo que realizó una maniobra brusca y lo encerró. En ese momento perdió control del vehículo y volcó. El accidente produjo la muerte de Celeste. El conductor resultó ileso y no había tomado alcohol.

Horas más tarde, minutos antes de la 1 de la mañana de este domingo 27, un joven sufrió murió en Tupungato luego de perder el control de la moto en la que se trasladaba y estrellarse contra un poste de luz. La víctima fue identificada como Lautaro Jair Fonseca (22). La víctima circulaba en una motocicleta marca Benelli con dirección de oeste a este por Ruta 88 y calle Urquiza cuando perdió el dominio y colisionó sobre la banquina del costado norte contra un poste de luz. No están claros los motivos por los cuales perdió el control de la moto. Según se informó, en la zona hay iluminación artificial y la calzada está pavimentada y en buen estado, aunque no hay señalización. De todas formas, se cree que no hubo participación de otro vehículo.

Finalmente, este domingo a las 7:15 en San Rafael, una mujer murió atropellada en San Rafael. La víctima es Milagros Belén Pérez Yanzón (23). El hecho ocurrió cuando un auto Fiat Palio circulaba por avenida Sarmiento de oeste a este y al llegar a calle Illesca atropelló a dos peatones que circulaban caminando por la orilla de la avenida de oeste a este, falleciendo la joven en el lugar. El hombre que iba a con ella resultó lesionado y trasladado al hospital Schestakow. El conductor quedó detenido tras dar positivo en el control de alcoholemia.