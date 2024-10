"Zona desprotegida": los vecinos del barrio Arizu, hartos de los robos de autos, ruedas y medidores

Los vecinos del barrio Arizu están indignados. Y, a raíz de lo que cuentan, con justa razón. En los últimos meses los robos de vehículos, de ruedas y de medidores de agua se convirtieron en algo habitual. Los grupos de WhatsApp explotan de quejas, comentarios y videos de los hechos acontecidos. "Es un desastre", cuentan, al mismo tiempo que exigen mayor seguridad y enumeran una -larga- lista de delitos sufridos en el pasado cercano. Incluso, a este medio aportaron videos de las cámaras de seguridad captando a los delincuentes al momento de determinados robos.

El barrio Arizu, un microclima ubicado al este de la emblemática bodega que lleva el mismo nombre, siempre se caracterizó por su tranquilidad. Se trata de apenas tres cuadras de este a oeste y de cuatro cuadras de norte a sur que comprenden el pequeño conglomerado ubicado a metros de la Avenida San Martín, en Godoy Cruz. Pero de un tiempo a esta parte las cosas lejos están de ser amenas para los vecinos. La lista de delitos que le aportaron a MDZ es larga. En la mayoría de los casos, incluye calles, día y horario en el cual ocurrieron las lamentables situaciones.

Por citar algunos ejemplos de la extensa lista de denuncias realizadas, el 24 de agosto a las 20 horas robaron un Fiat 125 en calle Suipacha al 1400. Días más tarde, otro vehículo fue robado frente al jardín Amistad y el 31 de agosto una Ford Ranger también fue robada en Cochabamba y Agustín Álvarez. Más atrás en el tiempo, el 18 de febrero de este año, una Ford Eco Sport fue robada en calles Belgrano y Gambarte

El robo de ruedas de vehículos también es algo que se volvió moneda corriente desde que comenzó el mes de octubre, al igual que el robo de medidores de agua, algo que se vive a diario en toda la provincia.

El 10 de octubre ocurrió el robo de otro vehículo en Cochabamba y Agustín Álvarez; el 12 de octubre se robaron dos medidores de agua en Cochabamba al 271 y enfrente, al 274. El 16 de octubre robaron el medidor de agua en Gambarte 314, en dos viviendas de la calle Belgrano y en Agustín Álvarez al 1430. El 17 de octubre ocurrió otro un rally delictivo que incluyó el robo de un medidor en Cochabamba al 335, otro en Agustín Álvarez al 1420 y de dos ruedas de un vehículo en calle Suipacha. Los delitos son, en la literalidad, moneda corriente.

Los testimonios dan cuenta de lo que se vive a diario: "Me robaron el medidor una madrugada; vinieron y lo arreglaron desde Aguas Mendocinas. A las tres semanas exactas me volvieron a robar el medidor. En la segunda vez se llevaron el de plástico, ahí me hicieron un desastre. Me rompieron caños, por ejemplo. A mis padres les robaron en febrero, se les metieron adentro de la casa en calle Suipacha, la pasaron muy mal y los tuvieron encerrados en el baño", contó una vecina de calles Agustín Álvarez y Cochabamba.

Otra vecina aportó que los robos son "constantes". Es una zona totalmente "desprotegida" y que su mayor preocupación son sus hijos adolescentes, que "van y vienen varias veces durante el día". Agregó que le da "miedo que circulen por la zona porque nunca se ve ni un móvil de la Policía de Mendoza. Esto está totalmente inseguro. Como no hay policía en todo el día, quienes vienen a hacer daño y robar lo hacen en cualquier momento del día".

Entre los videos que los vecinos le hicieron llegar a MDZ, uno es muy particular. Se ve cómo un hombre se roba un foco de la iluminación exterior de la casa, lo cual el propietario aseguró que se trataba de algo "intrascendente", pero sí se preocupó por uno de los movimientos previos a esto: el sujeto modificó la posición de las cámaras de seguridad para no ser captado; aunque olvidó de una que sí le tomó el rostro.