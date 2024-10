"Arruinó mi vida": otra gravísima acusación contra el oftalmólogo mendocino detenido por estafas

Pedro Reinaldo Miranda, el reconocido oftalmólogo de Mendoza que fue detenido en la Peatonal el último jueves acusado de estafas contra sus pacientes ahora suma otra grave acusación. Se trata de un hombre que dice haber perdido un alto porcentaje de la visión de un ojo tras someterse a distintas cirugías con el profesional: "A esta persona creo que la odio, porque arruinó mi vida, literalmente".

Quien cuenta su triste experiencia en primera persona es Gustavo, un hombre de 53 años que prácticamente perdió la vista de su ojo derecho tras ser intervenido por Miranda.

Según el hombre, acudió al profesional por un desprendimiento de retina y al comienzo no tuvo problemas, Incluso salió bien de la primera intervención en el ojo izquierdo. Sin embargo, cuando volvió a confiar en el oculista para tratar el ojo derecho en 2015 comenzó su pesadilla.

Miranda fue el fundador del centro oftalmológico Dyter / Alf Ponce Mercado/MDZ

"Esa tarde me operó con láser, me tapó el ojo y no sentí dolor, que generalmente se siente algo de dolor, por lo que me pareció una buena operación, pero cuando me sacaron el parche y llegué a mi casa noté que la retina seguía desprendida. Parece ser que se había olvidado de aplicar el láser", comenzó su relato.

"Después de que me opera por segunda vez intento mover el ojo y no se movía. Sentía tanto dolor que se me anestesió el ojo, pero del dolor. Después me pone una inyección en el brazo para calmar el sufrimiento y a partir de ahí comenzó un camino de mentiras. Me hizo hacer un montón de estudios porque me apareció una mancha en el ojo".

Luego, Gustavo contó que "en la segunda operación me dañó el ojo, casi no veía nada. Después, me puso un lente que mejoró un poco la vista, pero el daño quedó, y esa mancha la sigo teniendo en el medio del ojo".

Respecto de si denunció el caso ante la ola de acusaciones de clientes por estafa, el hombre sostuvo que pensó en demandarlo, pero que por ahora no hizo ninguna denuncia: "Tendría que pensarlo bien". Luego, sentenció: "A esta persona creo que la odio, porque arruinó mi vida, literalmente".

Finalmente, Gustavo manifestó que su relato "es para acompañar a todas las personas a las que les ha pasado algo parecido, porque las secuelas que deja son gravísimas".

Nueve denuncias por estafa

El reconocido médico oftalmólogo de 50 años, fundador del centro Dyter, quedó detenido el pasado jueves tras la intervención de la División de Delitos Económicos de la Policía de Mendoza en momentos en que el profesional caminaba por la Peatonal de la Ciudad.

Miranda fue denunciado por algunos de sus pacientes, quienes lo acusan de hacer pagos en dólares por adelantado y de no recibir la asistencia correspondiente.

Ahora, el oftalmólogo se encuentra alojado en la Comisaría Sexta de Ciudad, acusado de haber estafado a por lo menos nueve pacientes, aunque se especula con que caerán más denuncias a la brevedad. En tanto, la causa es llevada adelante por Mariana Pedot, la fiscal de Delitos Económicos.