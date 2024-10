Maestra golpeada en Marcos Paz: la increíble justificación de los agresores

En medio del paro docente en Marcos Paz, las madres de los alumnos de la Escuela N° 17 "Maestras Argentinas" se congregaron en la puerta de la institución para manifestar que, pese a que no estuvieron bien al golpear a la maestra de sexto grado, “ella accionó mal” al maltratar a los estudiantes.

Este jueves el gremio Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció un cese total de las clases para repudiar el brutal accionar. Esto se dio luego de conocerse un video publicado en redes sociales, en el que se observa a varias personas atacando a una profesora.

De acuerdo a lo expresado por las acusadas, hace más de un mes se realizaron denuncias por maltratos e insultos que sufrieron los menores dentro del colegio y que las autoridades no dieron respuestas.

“Nosotros actuamos mal, pero acá sobre todo está accionando mal el adulto. El que tiene que cuidar a los chicos, la segunda mamá de la casa”, sostuvo la madre de un alumno, quien destacó que adentro de la escuela “se ha torturado y maltratado a 24 niños”.

“Mi hija me dijo que no quería ir más y que la maestra los agarra del oído y les dice que son unos inservibles. Que le dan asco, que no van a ser nadie en la vida”, detalló en diálogo con TN.

El caso de esta docente atacada estalló cuando los alumnos enviaron mensajes a un grupo de WhatsApp en el que cuentan el supuesto calvario: “Empiezan a mandar audio los nenes. A mí me hace esto, a mí me hace lo otro", dijeron los padres.

“Está bien que digan que somos unas violentas, pero acá la que ejerce violencia sobre los niños es la docente. No estoy arrepentida. Eso es un cuarto de lo que ella les hizo en la cabeza a los chicos”, repudió.

Por último, la mujer expresó: “Ningún título te da el poder de maltratar a una criatura. No te da el poder de decirle que no van a ser nadie en la vida, por más que vengan a un colegio del Estado”.

“Se cree que porque el pibe es pobre, le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra”, cerró.

Maestra brutalmente golpeada en Marcos Paz