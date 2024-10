El duro relato de la mujer que denunció abuso sexual en un comercio de la Sexta sección

El pasado miércoles a la noche un hombre habría intentado abusar sexualmente de una comerciante de la Sexta Sección. La mujer hizo la denuncia y el sospechoso ya fue detenido por las autoridades en el Barrio San Martín tras un operativo de inteligencia. Su nombre es Maximiliano Agüero y presenta varios antecedentes penales. Ahora se dio inicio a una causa por privación de libertad y abuso sexual. Días después del horror, la comerciante dio su testimonio a MDZ Radio y relató lo sucedido.

El hombre fue interceptado por la policía durante esa misma noche, cuando los vecinos notaron que estaba pasando algo raro. "La verdad que me siento muy bendecida de estar rodeada de vecinos y de gente este que no tuvo miedo, que se involucró. Una amiga que siempre pasa y me compra velitas pasó y me vio. Sospechó, vio algo raro y no dudó en empezar a avisarle a mis vecinos. Y todos vinieron. Yo siento que ellos fueron los que me salvaron", comentó muy emocionada. El sospechoso fue liberado esa noche para, una vez realizada la denuncia, volver a ser arrestado en el Barrio San Martín.

Sobre Agüero, la mujer afirmó que no recurda haberlo visto antes de los hechos. "Es que era una persona particularmente alta, no es tan difícil de identificar. Sinceramente, yo no me acuerdo de haberlo visto con anterioridad". El local cuenta con una cámara que capturó parte de lo sucedido. "No lo puedo ver mucho el video. Y encima ya tengo una versión completa con lo que viene después y no se ve nada, pero se escucha. Y para mí es muy fuerte. Lo vi una vez y no lo he podido volver a ver".

"Yo me lo pregunté. Qué pelotuda, ¿por qué lo dejé entrar?. Pero yo no soy una persona que tiende a pensar lo peor de la gente", aclaró.

"Yo trato de atender a todas las personas por igual con mi forma de ser que todos conocen. Trato de ser cálida, trato de ser amable y no me gusta hacer diferencias de cómo atiendo o trato a una persona por cómo viene vestida o cómo es su rostro", contó.

"Yo tenía una lata porque hay un mueble que quiero pintar. ¿Por qué no le partí la lata en la cabeza? Pero en el momento yo creo que uno no es dueño de cómo reacciona. Yo no sé si lo que hice lo pensé, lo decidí, no sé. Te pones en automático", confesó.

Esta no sería la primera vez que el sospechoso abusa de alguien. La comerciante contó que "una persona, al ver el video, reconoció en él a su abusador. Ella había radicado la denuncia", pero no contaba con pruebas más allá de las descripciones que pudiera dar. El video del local, entonces, tiene una gran importancia. "Ella reconoce, le reconoce la cara, reconoce la voz y me pasó sus datos. Y yo al hacer la denuncia referí la denuncia de ella. Entonces ya están como juntas", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: