Mamá de Fernando Báez Sosa: "Qué triste que se repita casi la misma historia"

La cruda realidad de la violencia que azota a la sociedad unió en el dolor a dos madres, Samanta Ferreira y Graciela Sosa, cuyos hijos, Tomás Tello y Fernando Báez Sosa, fueron víctimas de hechos violentos separados por el tiempo pero unidos por el sufrimiento compartido.

Samanta Ferreira, madre de Tomás Tello, el joven asesinado el pasado 1 de enero en Santa Teresita, se había conmovido previamente por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Ahora, Graciela Sosa, la madre de Fernando, encuentra en Samanta un espejo doloroso de su propia tragedia.

"Cuando me enteré de lo sucedido a través de las noticias, sentí un dolor muy grande y no podía creer que sigan sucediendo. Un asesinato de un chico tan joven. La misma edad que Fernando. ¡Qué triste que no se haya tomado conciencia con lo que pasó con mi hijo!", expresó Graciela en una entrevista con Crónica.

Tomás Tello, el joven asesinado el pasado 1 de enero en Santa Teresita. Foto: Archivo.

La madre de Fernando se angustia al ver el sufrimiento de Samanta y comparte su dolor: "Cuando escuché hablar a la madre de Tomás, lloré mucho y me hizo recordar todo. Todos los jóvenes merecen salir a divertirse y volver sanos y salvos a sus casas donde hay un padre y una madre que lo esperan".

Graciela Sosa clama por justicia y seguridad, reflexionando sobre la tragedia de Tomás: "Es terrible ver la secuencia del asesinato de Tomás. Corrió como pudo para salvarse pero no pudo. ¡Qué injusticia! No existe palabra para calmar tanto dolor. La Justicia debe ser más fuerte para que no vuelva a ocurrir y más seguridad policial".

Aunque Graciela aún no habló directamente con Samanta, le envía un mensaje de solidaridad: "No tuve valor para comunicarme con la madre, pero a través de un amigo le envié a decir que contara con nosotros para cualquier cosa. Sentimos mucho lo que les pasó y sabemos el dolor eterno por el que están pasando. Me gustaría abrazarla y llorar juntas por nuestros hijos. Ambas familias perdimos lo mejor de nuestra vida y queremos Justicia. Que no haya más asesinatos. Es triste que sigan ocurriendo".

Fernando Báez Sosa, murió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Foto: Archivo.

Graciela también dirige un mensaje a la familia de Tomás, instándolos a luchar por la justicia y expresando su confianza en que se hará justicia por ambos jóvenes. "Aunque nunca se recupere la pérdida de un hijo, uno lucha por seguir como se pueda. Confío en que se hará justicia por Tomás y por Fernando. Que ellos puedan descansar en paz y nosotros tener un poquito de paz", agregó.

Con el juicio contra los rugbiers responsables del crimen de Fernando Báez Sosa ya celebrado y ocho condenados detenidos, Graciela Sosa destaca que la sentencia ha sido apelada, subrayando la persistencia en la búsqueda de justicia. "Muy pocas veces miro la televisión; todo me da miedo. La vida nuestra se detuvo en el pasado. Aunque haya pasado el tiempo, parece que fue ayer que asesinaron a Fernando. Era un ser humilde y joven de 18 años que recién empezaba a volar", relató.

En cuanto al próximo 18 de enero, fecha del crimen de Fernando, Graciela Sosa reflexiona sobre cómo mantener viva la memoria de su hijo y seguir luchando por la justicia. "Estamos pensando qué hacer el 18 de enero para mantener viva su memoria y seguir luchando por la justicia", concluyó, dejando en claro que la lucha persiste, aun cuando la vida de estas madres se haya detenido en el pasado.