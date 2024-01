Caso Domínguez: el desesperado pedido de amigos y familiares de Mariana

El caso de la joven diseñadora Mariana Domínguez (28), quien murió en Navidad tras ser alcanzada por una bala perdida en su casa ubicada en Villa Hipódromo, sigue generando gran conmoción en la sociedad mendocina, que redobla sus esfuerzos para dar con el autor del homicidio.

Leandro, amigo de la víctima, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM y confirmó que se encuentran en la búsqueda de testigos para esclarecer el caso, ya que no hay mucha evidencia.

“Dependemos de los mendocinos y también de las autoridades y de la policía. Que nos cuiden, porque lo que le pasó a mi amiga no puede pasar más”, señaló.

“Han pasado otros hechos en Año Nuevo, en Villa Hipódromo han escuchado tiros de nuevo, gente que ha encontrado proyectiles en el patio de su casa que podrían haber provocado otra tragedia”, lamentó.

Además, expresó que “hay personas inconscientes. No estamos en contra de los festejos, pero festejar disparando una bala como si no fuera a caer en ningún lado es totalmente inconsciente”.

Leandro dio detalles de lo que sucedió la fatídica noche en la que Mariana perdió la vida: “Casi a las 2 de la mañana, ella se levanta a buscar algo para tomar en el patio de su casa sobre la calle Picheuta, a una cuadra de la Paso de los Andes, y en un momento ella se cae. Lo que ellos ven es que le empieza a salir mucha sangre. Pensaron que se había desvanecido”.

“Llamaron a una ambulancia, eso también me gustaría pedir: me imagino que en esas fechas hay muchos hechos y el personal de salud está muy ocupado, pero estuvieron esperando y tuvieron que llevarla porque no llegaba la ambulancia”, recordó.

“En el hospital El Carmen le hacen una resonancia y le dicen que tenía una bala en la cabeza”, allí la trasladaron al Central. Los médicos la ingresaron a terapia intensiva debido a una herida de bala con orificio de entrada sin salida en el occipital izquierdo. La lesión causó muerte cerebral, y el 25 de diciembre por la tarde se confirmó su fallecimiento.

Tanto el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, como familiares y amigos de Mariana piden ayuda para dar con el autor del crimen.

Según relató Leandro, el radio que se busca es de “500 metros, un kilómetro (el hecho ocurrió en Picheuta al 800 de Godoy Cruz)” y “parece que es un arma de calibre 9mm”.