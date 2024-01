Tras la muerte de su exnovia, un video complica la situación de Junior Benítez

En las últimas horas se conocieron detalles que complican la situación del futbolista Óscar Junior Benítez, quien – según se pudo ver a través de un video difundido por TN – violó la perimetral el 30 de diciembre y fue a la casa de su exnovia Anabelia Ayala, un día antes de que ella se quitara la vida.

Las imágenes corresponden al 30 de diciembre a las 3:44 y fueron obtenidas por las cámaras de seguridad. En ellas se ve cómo Benítez estacionó en la puerta del domicilio de Ayala.

Sin embargo, eso no fue todo. Es que el mismo día a las 10:52 volvió a asistir a la vivienda, esta vez con la mujer bajando del vehículo y entrando a su casa.

La familia de Ayala declaró ante el mismo sitio que ella ingresó "notoriamente afectada" y luego se encerró en su habitación. Horas más tarde su hermano y su padre encontraron a la joven sin vida.

Benítez está imputado por el delito de "coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia".

Fuerte denuncia de la prima de Ayala contra Junior Benítez

La prima de Ayala realizó un posteo en sus redes sociales en el que hizo una fuerte denuncia contra el futbolista por violencia de género contra su familiar.

En el mismo compartió un chat de ella con Ayala en el que la víctima le dice "tengo todo el cuello duro", "me levanta en el aire de los pelos y me revolea para todos lados" y "me ahorca".

"Mi prima se quitó la vida porque ya no aguantó. Se desgastó tanto mentalmente como físicamente. Este HDP Junior Benítez la golpeaba, la obligaba a irse con él", relató la mujer.

"Ella no podía tener contacto con el exterior, ya que él le hacía videollamadas 24/7. No la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres. Ella el 1ero de enero decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este HDP le hacía", agregó.

Y finalizó: "Hoy le toca a mi familia despedirla. Ella no lastima a nadie, él la psicopateó por 5 años y no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de put* no juegue más en ningún club".