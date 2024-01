El desgarrador testimonio de la dueña del local céntrico que fue desvalijado

En la madrugada del lunes 22 de enero, una tienda de ropa ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza fue desvalijada y delinquida por delincuentes. El comercio, ubicado en calle 9 de Julio al 1046, entre Peatonal y Rivadavia, fue blanco de un increíble robo y encendió las alarmas entre comerciantes y vecinos de la zona. MDZ Radio 105.5 FM se puso en contacto con Luciana, dueña de Mirk Kema, quien narró la cronología del hecho y compartió su testimonio.

De acuerdo con el angustioso relato de Luciana, "más o menos a las 3.30 recibo un llamado del conserje del edificio de al lado y me comunicó que estaba la policía en el local. Me dijo que me acerque lo más rápido posible porque alguien entró a robar. Nunca me imaginé la gravedad del hecho, pensaba que a lo mejor sacaron algunas cosas, pero llegué y estaba todo completamente desvalijado. No lo podemos creer todavía".

Respecto a las pérdidas que le ocasionó el grave robo, afirmó que "aún no tenemos el cálculo exacto, pero es mucha cantidad de plata. Las pérdidas rondan alrededor de los cincuenta millones de pesos".

"Estamos todavía buscando en los videos del conserje, estamos hablando con todos los edificios a ver si alguien vio algo, y nada", comentó mostrando su angustia tras aún no poder dar con los autores del robo.

Los delincuentes que robaron la tienda de ropa Foto: Captura Video

La inseguridad cada vez se hace más presente en la vida de todos los mendocinos. El sector comercial se ve directamente afectado por los hechos delictivos en las últimas semanas. Luciana advirtió que "esta es la primera vez que nos sucede un hecho así. La zona era muy segura hasta hace dos meses que empezaron a producirse robos muy parecidos. Le robaron a una chica dos locales más alejados del mío, después el 12 de enero le robaron a otra chica al lado y la siguiente tenía que ser yo, y me tocó. Parece que la zona está liberada, no entendemos qué pasa. Siempre actúan de la misma manera, durante la madrugada y tienen tiempo de sobra para poder llevarse absolutamente todo".

Finalmente, la dueña del comercio reprochó la lentitud de los procesos ante estos actos delictivos: "No entendemos qué pasa y no nos dan respuestas. Hice la denuncia, me dijeron que esperara a que desde Investigaciones se comuniquen conmigo, es todo muy lento".

Escuchá la nota completa