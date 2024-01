Una joven denunció que fue brutalmente golpeada por un patovica a la salida de un boliche

La madrugada del primer día del año se vio ensombrecida por una violenta pelea en las proximidades del reconocido boliche Velvet Sur en la ciudad de Córdoba. En medio del enfrentamiento, Luciana, una adolescente de 18 años, denunció que fue golpeada por un patovica hasta quedar inconsciente y perder cuatro dientes.

Según el relato de la víctima, la pelea se inició dentro del boliche, lo que llevó a los guardias de seguridad del establecimiento a expulsar a los involucrados a la calle. Luciana afirmó que, durante el proceso de salida, fue sacada a la fuerza y agarrada de los brazos, dejándole moretones. La joven alega que no se resistía a salir, simplemente solicitaba la oportunidad de buscar su cartera.

Luciana queda gravemente herida. Foto: Captura Facebook.

"Me despertaron y me llevaron al hospital. Es muy doloroso, tengo siete u ocho puntos", expresó Luciana en una entrevista con El Doce. La joven asegura que puede identificar al custodio que la agredió, recordando haber visto su rostro, aunque no puede precisar si fue un solo golpe o varios los que la dejaron inconsciente debido a la rapidez de los acontecimientos

La víctima perdió cuatros dientes tras la agresión del patovica. Foto: Captura Facebook.

Luciana se mostró desconcertada por la violencia desproporcionada, destacando que, incluso cuando yacía en el suelo, no recibió ayuda de policías presentes ni del dueño del boliche. Además, mencionó que los agentes de seguridad recurrieron a balazos de goma durante la situación.

Posteriormente, otro joven habría intervenido en defensa de Luciana, infligiendo heridas severas al patovica denunciado. Este último, descompensado por los golpes, fue asistido en el Hospital Tránsito Cáceres.