Crimen de Tomás Tello: según la mamá, tres de lo acusados se habían peleado con amigos de su hijo días antes

La madre de Tomás Tello Ferreyra, el chico de 18 años asesinado ayer de una puñalada por una patota en la localidad balnearia bonerense de Santa Teresita, dijo hoy que días previos a Navidad, en la zona de San Clemente del Tuyú, tres de los ahora acusados por el homicidio mantuvieron una pelea con un amigo de su hijo. Así lo manifestó en diálogo con la señal de noticias C5N y recordó cómo se enteró del asesinato de su hijo a la vez que comentó algunas cuestiones ocurridas los días previos que supo por sus amigos.

"A mí me llamaron a las 7.20 de la mañana, la prima de Tomi, que le habían avisado que Tomi estaba internado y lo había llevado la ambulancia", dijo entre lágrimas la mujer, quien está embarazada.

"El 24 él pasó con nosotros y ya habíamos quedado de acuerdo que el 31 se quedaba con los abuelos porque venían tíos y primos de Buenos Aires, me había dicho que después se iba a brindar con sus amigos a la costanera", agregó la madre de Tomás, quien contó que su hijo vivía en la vecina localidad de Mar del Tuyú con sus abuelos.

Samanta contó que el joven, que era albañil, "trabajaba con el tío de lunes a sábados", que "era muy bueno" y que "se compraba todas sus cosas, todo". Sobre los atacantes, la mamá de la víctima dijo que no los conoce, aunque recordó que Tomás le había comentado que dos días antes de Navidad, él había hecho una fiesta y que habían ido tres personas que no eran de acá, que eran de Buenos Aires y que se habían peleado y que habían perdido los documentos.

"Aparentemente tres de ellos, que son los que Tomi tenía el documento si, son parte de los que lo atacaron, pero no sé quiénes son", agregó la mujer, quien recordó que su hijo le había pedido ayuda para localizar a esas personas y devolverles los documentos, aunque nunca llegó a entregárselos.

Tomás Tello tenía 18 años. Foto: Archivo MDZ.

Siempre según la versión que Samanta dijo conocer por los amigos de su hijo, los agresores estaban enojados "porque Tomás no los dejó entrar a la casa el día de la fiesta".

"Ellos van a la casa de Tomi para entrar a la fiesta y él no los deja entrar, inclusive me lo contó mi hijo el 24, me dice "mami sabés que un amigo se peleó con tres chicos de Buenos Aires en la joda que hice, pero yo no los dejé entrar porque iba a ser para 'quilombo'", relató Samanta.

Y agregó: "El tema es que perdieron los documentos, ahí fue donde él me pide que yo me contacte con esta gente para devolverles los documentos, Tomi no los vio más, pasó toda esta semana y él no los vio porque él trabajo toda la semana, por eso tampoco me trajo los documentos de los chicos", dijo.

"Por ahora no puedo caer, ayer miraba la tele y la foto de mi hijo en todos los canales y no lo podía creer. Gente que me llamaba de todos lados y no entendía nada", se lamentó Samanta, al recordar que "el último estado de WhatsApp lo tiró a las 4.20 cuando estaba en la costanera con un mundo de gente que va a bailar ahí" y que si bien ella le mandó mensajes a las 2, su hijo no los había leído.