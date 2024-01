Enfrentamientos en La Matanza: asociaciones vecinales apuntaron contra el intendente

En un trágico suceso que conmocionó al partido bonaerense de La Matanza, un enfrentamiento armado entre miembros de las colectividades paraguaya y boliviana del barrio 8 de Diciembre de González Catán dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos. El conflicto se desencadenó por la disputa de terrenos tomados en la zona.

El violento episodio tuvo lugar durante la tarde del domingo y fue marcado por el intercambio de disparos de armas de fuego entre los involucrados. La situación generó alarma en las asociaciones vecinales locales, desde donde resaltaron la complejidad de la problemática territorial en el partido de La Matanza.

Según informaron fuentes policiales, el enfrentamiento armado resultó en al menos cinco víctimas fatales, sin que hasta el momento se haya revelado la identidad de los fallecidos. Además, varias personas resultaron heridas durante el incidente.

En medio de la tensión y la incertidumbre, Gabriel Lombardo, titular de la Asociación de Vecinos de La Matanza, brindó detalles sobre la situación en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM. Lombardo destacó la dimensión territorial del partido, con numerosos asentamientos y la presencia de comunidades extranjeras en busca de un lugar para vivir.

Violento enfrentamiento en La Matanza. Foto: Archivo.

“Fue una reunión barrial que terminó con un enfrentamiento por la disputa de terrenos en el barrio 20 de junio de González Catán, donde algunos vecinos tomaron tierras, generando tensiones con otros residentes”, expresó Lombardo y subrayó la necesidad de una mayor presencia policial en La Matanza.

“Para quien no conoce el partido de La Matanza es un distrito muy grande con 325 kilómetros cuadrados, con casi 1.8 millones de habitantes y donde hay 167 barrios de emergencia -continuó el titular-. Si bien algunos dejaron de serlo, hay personas que se nutren de eso para tomar tierras. Son gente extranjera, muchos sin documentos, que no quieren legalizar situación y están de manera ilegal cometiendo un ilícito. Además son gente que buscan ocupar cuando realmente no lo necesitan”, resaltó.

Según Lombardo, es lamentable lo que ocurre hoy en el partido de La Matanza. “Necesitamos que el intendente haga algo. Las autoridades hace tiempo que están ausentes. Esto ocurre porque hay mucha gente que necesita una solución habitacional urgente. Necesitamos que las autoridades presten atención a lo ocurrido y que otorguen mayor presencia policial en la zona”, detalló.

Uno de los cinco hombre muerto durante el enfrentamiento. Foto: Captura Video.

Tras el ataque, trabajaron en el lugar efectivos de la policía de La Matanza, quienes llegaron tras haber recibido la denuncia al 911. Voceros dijeron que luego de acceder a la zona del enfrentamiento, que describieron como de "muy difícil acceso", ya no se hallaban los sindicados tiradores y los heridos habían sido llevados por sus allegados a los hospitales.

También se desplazó al lugar el fiscal de turno de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien dispuso diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y poder dar con los agresores, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento de la escena en busca de vainas servidas, armas y posibles sospechosos.

Video: así comenzó el violento enfrentamiento entre las colectividades