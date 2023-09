Su exnovia boxeadora le dio una paliza pero él fue imputado por violencia de género: su relato del particular hecho

Un hombre denunció haber recibido una brutal paliza por parte de su exnovia boxeadora, quien además lo denunció por violencia de género. Sucedió la semana pasada en Las Heras y Diego Monneret, víctima de la golpiza, fue imputado por una supuesta agresión hacia la mujer.

El hecho ocurrió hace días, cuando el joven, acompañado por su actual novia, se encontró con la presunta agresora en su casa.

En medio de la situación, la exnovia del hombre intentó agredir a su compañera, lo que llevó a él a intervenir en un intento por calmar el momento. Sin embargo, esto provocó la ira de la boxeadora, quien finalmente atacó a Monneret, resultando con una fractura de tabique nasal debido a un golpe con la rodilla, un notorio hematoma en el rostro y mordeduras en su oreja izquierda y uno de sus brazos. La identidad de la expareja se mantiene en anonimato.

Monneret pidió licencia por enfermedad en su trabajo y se recupera progresivamente

En diálogo con MDZ, la víctima explicó detalles sobre lo que vivió y habló sobre su situación judicial.

-¿Cuál es tu versión de lo sucedido?

- Fui agredido por mi ex pareja en la puerta de mi casa y a los dos días ya estaba imputado por violencia de género, cuando jamás en mi vida he golpeado a una mujer. Me duele, me parece injusto porque el agredido fui yo y están todos los vecinos de testigos, que tienen miedo de hablar por temor a las represalias que pueda tomar esta persona. Yo estoy con la cara destruida y cuando me pintaron los dedos por violencia de género me terminé de shockear. Hasta la saqué barata, porque el abogado me dijo que tranquilamente ya podría estar preso por la gravedad de la denuncia. Yo solo quiero recuperar mi vida y salir absuelto de todo, porque la víctima de esta situación soy yo. Mirá, si yo hubiese hecho algo malo, las tengo que pagar. Me hago cargo. Yo sólo huía de los golpes y le pedía por favor que parara de pegarme. Además es una chica que es boxeadora profesional y sabe golpear.

La víctima de la golpiza recibió 3 puntos de sutura en su oreja izquierda

- ¿No hay algún testigo que cuente cómo fueron los hechos?

- Los testigos tienen miedo de declarar. Porque mirá lo que me hizo a mí que fui su pareja dos años, imaginate que puede hacer con gente que no conoce. Tienen terror porque vieron que es una persona muy violenta.

- ¿En qué situación te encontrás vos ahora?

-Además de los problemas físicos que me trajo esto, no estoy pudiendo ir a trabajar. Estoy con parte de enfermo y perdí el presentismo. Esto también afecta a mi hijo porque estoy perdiendo plata. Yo no quiero hacerle daño a nadie, solo quiero recuperar mi vida y que vuelva todo a la normalidad. Lo indignante es que a mí nadie me investigó ni realizó ninguna prueba. Ella puso la denuncia e inmediatamente a mí me imputaron.

-¿Qué argumentos presentó tu expareja para denunciarte por violencia de género?

-Yo recibo la golpiza a las 23. Me atendieron en el centro de salud y volví a mi casa a las 3. A las 9 fui a hacer la denuncia por lo que me había pasado y horas más tarde ella me denuncia. Todo lo que dijo en el expediente es falso porque empieza diciendo que vino a buscar su ropa a mi domicilio y ella en mi casa no tiene nada. Porque cuando nos separamos le llevé todas sus cosas.