Crimen del ingeniero en Palermo: hallazgo clave que complica a un detenido

Isaías José Suárez (29) es el principal acusado del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado de una puñalada en el pecho el pasado miércoles en los bosques de Palermo. El detenido presenta dos escoriaciones lineales de unos centímetros y de data reciente en el cuello. Según fuentes judiciales, los investigadores pudieron determinar que son lesiones típicas de una situación de lucha.

Además, en una bufanda que le fue secuestrada y que aparece vistiendo en las cámaras de seguridad que lo captaron cuando egresaba del parque tienen manchas de sangre que ya fueron enviadas a peritar.

Suárez, quien a pedido de la Justicia será además sometido a una rueda de reconocimiento, al igual que el otro sospechoso apresado, de nacionalidad venezolana, para ver si alguno es identificado por el único testigo presencial del homicidio de Barbieri (42), añadieron los informantes consultadas.

El cuchillo que sería el arma homicida

Crimen del ingeniero: qué se sabe del principal sospechoso

El principal sospechoso es Isaías José Suárez, de 29 años, un cartonero que vive en Grand Bourg, pero frecuenta la Villa 31. Incluso, quienes hacen “ranchada” en un sector de la villa con él declararon que esa noche, tras el crimen, él les dijo: “Uno se me paró de manos y le tuve que dar un puntazo”, según indicaron a la prensa fuentes policiales.

El individuo tiene otras causas anteriores por robo y salió en libertad el año pasado.

La palabra del hermano del ingeniero asesinado en Palermo

Fernando Barbieri, hermano del ingeniero asesinado, habló con el nuevo Ministro de Seguridad de CABA, Gustavo Coria, que le aseguró que trabajan para esclarecer el hecho. En diálogo con Splendid AM990 el hombre contó que la causa ya tiene dos sospechosos detenidos: "Uno se cree que sería el que acuchilló a mi hermano. Falta que lo defina la jueza y el fiscal. Pero ya estamos en la última parte, en la última etapa".

"No quiero que sea un perejil, un cuatro de copas, pero Coria me garantizó que estaban trabajando. Por conocimiento de cámaras sería la persona indicada", sostuvo.

La víctima./FOTO: INSTAGRAM MARIANO BARBIERI

Asimismo, el hermano de la víctima señaló que tras la conversación con Coria pudo sentirse más seguro: "La idea, el día de mañana, es prevenir el delito y que no haya más Marianos y que podamos vivir tranquilamente por la calle". Ante este nuevo avance, anunció que organizaron una marcha para el próximo viernes a las 20:00 sobre Av. Libertador para realizar un homenaje bajo el lema "No me quiero morir", lo último que llegó a decir.

"Yo creo que tenemos que cambiar de una vez por todas. Pasan los años, el Mundo va evolucionando y nosotros, los argentinos, pareciera que vamos retrocediendo", manifestó.

A nivel político expresó: "El país no avanza en medidas de seguridad, ni en tantas cosas que hay falencias, que no se puede creer. Es un país tan lindo, tan rico en valores, en naturaleza, en un montón de cosas. Porque la gente es muy solidaria".