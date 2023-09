Seis años de la muerte de Alan Villouta: "El honor de mi hijo quedó en esa ruta"

Hace unos días se cumplieron seis años del fallecimiento de Alan Villouta, el joven de 21 años que fue atropellado en el Acceso Sur en 2017. Por esto, sus padres compartieron emotivas publicaciones en redes sociales y difundieron un video que registra momentos de Alan unos días antes de su trágica partida. Mientras tanto, desde el mes de mayo, la familia espera que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión respecto a Alejandro Verdenelli. El empresario fue condenado en 2020 a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir, y ahora se encuentra pendiente la determinación de si será absuelto o no de dicha condena.

Después de una prolongada lucha, la familia Villouta finalmente celebra el inicio de la construcción de una pasarela en el Acceso Sur, el mismo lugar donde hace seis años perdió la vida su hijo Alan, un joven de 21 años.

El jueves pasado, Andrés y Andrea, los padres de Alan, anunciaron la apertura del proceso de licitación para la construcción de esta pasarela. En honor y memoria de su hijo, llevará el nombre de Alan Villouta.

Andrés expresó: “Esta pasarela servirá como un salvavidas para otros peatones y evitará futuras tragedias como la que afectó a mi hijo el 26 de agosto de 2017”.

Se trata de una pasarela peatonal que se exigió durante años tras la muerte de Alan

Foto: MDZ

En diálogo con MDZ, Andrés contó las sensaciones tras este nuevo aniversario y el inicio de la construcción de la pasarela

- ¿Qué significa para ustedes que Verdenelli tenga la posibilidad de ser absuelto?

- Esta situación para nosotros significa una burla, la misma burla que hubo desde que pasó lo de Alan. Nunca se va a hacer cargo de su gran error, el error de haber atropellado a un pibe de 20 años que salía de trabajar. Mucho menos se arrepiente de haberlo dejado tirado y presentarse 60 horas más tarde. El honor de mi hijo quedó en esa ruta.

Durante estos seis años me he levantado todos los días con el mismo dolor de saber que mi hijo ya no está y con la bronca de que la persona que apagó su luz nunca tuvo ni un gramo de arrepentimiento.

Este señor sigue gozando de un montón de beneficios. Se fue a vacacionar a Europa con su novia gracias a un pedido que le otorgaron. La plata en este país mueve todo.

Comienza la construcción de la pasarela Alan Villouta. ¿Qué sensación les genera esto?

Hace 6 años que venimos pidiendo por esto. Si esa pasarela hubiese estado, hoy mi hijo estaría acá. Entendemos que son necesarias y esperamos que sea el comienzo de algo que debe ser unánime, de esto no hay mucho que discutir. Las pasarelas tienen que estar porque salvan vidas. Es incomprensible que esto no sea un tema de agenda para la política. Así como sacan leyes para proteger a los árboles o para que no se fume en distintos espacios, tiene que haber una ley con respecto a esto.

No hay palabras para describir la tragedia que atravesaron. Pero, ¿qué se aprende después de vivir algo así?

No preguntarle a Dios el por qué de lo que pasa, sino el para qué. Si uno se vuelve loco buscando la causa, te perdés.

Me parece importante mandar un mensaje de apoyo a todas las familias que han pasado por algo como lo que pasamos nosotros. Decirles que cuesta mucho pero no hay que bajar los brazos y entender que lo mejor está por venir.