Hugo Sánchez, titular del GRIS: "Tenemos mucho por trabajar en Salud Mental"

GRIS significa Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros y nació en 1999 en Mendoza. Este equipo tiene la misión de intervenir en hechos con toma de rehenes y desarrollo. Realizan operaciones tácticas, negociaciones y/o irrupciones en el lugar de un suceso de esta naturaleza.

En entrevista con MDZ, el comisario Hugo Sánchez, titular del grupo, contó cómo trabajan, cuál es la preparación de sus integrantes y comentó algunos números de las intervenciones, en las que actúan bajo muchísima tensión. Además, desde su lugar, hizo una reflexión de la sociedad y la necesidad de reforzar las políticas en Salud Mental.

Sánchez está a cargo de GRIS desde el 2018 y, por el momento, no han tenido que lamentar un desenlace no deseado.

La entrevista

- ¿Cómo es la preparación que tienen los agentes para integrar este grupo?

- Para darte una idea de cómo nace nuestra unidad, me remonto al año 70, a la década del 70 en la masacre de Múnich. Estamos hablando de una masacre que fue terrible y afectó a la sociedad a nivel mundial. Es ahí donde se evalúa la necesidad de la creación de estos de estos grupos en particular. Para la incorporación del personal, primero a través del Ministerio de Seguridad, pasan por exámenes psicológicos, exámenes físicos y una preparación en particular que forma al negociador. Acá es donde te hago una diferencia entre la negociación en crisis que nosotros realizamos y lo que comúnmente se denomina mediación. Esta última implica tres elementos: dos personas en conflicto y uno en el medio que media entre las partes. Mientras que en la negociación en crisis, somos dos partes: la parte en crisis y el negociador policial.

- ¿Los oficiales deben prepararse en cuanto al marco legal? Y así que vaya cediendo con este comportamiento, ¿no?

Si hablamos del marco legal, te puedo decir que Mendoza es una provincia pionera. A ver, debemos entender que la crisis no es un delito en concreto, no está contemplado en nuestro Código Penal, podemos tener un encadenamiento de diferentes delitos que derivan en diferentes situaciones. Esto en materia legal, te repito, Mendoza es pionera y la única en el país que tiene ese apoyo por parte de la justicia mendocina.

GRIS tiene la misión de intervenir en hechos con toma de rehenes y desarrollo. Foto: archivo

- Para poner en números y poder dimensionar la importancia de este equipo y de su trabajo, ¿cuáles son las estadísticas que se están manejando en cuanto a las intervenciones que realiza GRIS?

- A medida que han ido pasando los años es evidente que las crisis se han incrementado, podemos hablar de un montón de hipótesis probables que han llevado a estos escenarios. Creo que la pandemia fue un punto importante, un quiebre importante para nuestra salud mental y ese tipo de escenarios que hoy por hoy nos convocan. Si hablamos de números es un poquito complejo porque tenemos muchos números en negro, que no nos llega la información, porque no intervenimos.

Podemos decir que desde el año 2018 a la actualidad tenemos un promedio de 200 vidas salvadas. Creo que es un número importante y no por la intervención en sí, sino por la cantidad de personas que han tenido que ser asistidas de alguna manera. Se trata de personas que tuvieron en riesgo o pusieron en riesgo la vida de terceros. Por ejemplo, en el corriente año, en el mes de mayo superamos el semestre del año 2022. Para que te des una idea de el ascenso notorio y que se ha grabado la situación.

- ¿Cuáles son los escenarios en los que más intervienen?

- Es muy variable, nuestra ley establece la prevención y la postvención. Cuando hablamos de prevención debemos entender que no es solo para la persona afectada, sino también para su núcleo familiar, claro que quedaba en el aire esa parte del medio que es la crisis, en sí. Podemos tener crisis netamente suicidas, podemos tener crisis de afectaciones por consumos de sustancias peligrosas o en lo que hace a tomas de rehenes en delitos frustrados. También privaciones de la libertad. Hoy por hoy, la situación mental nos lleva a muchas intervenciones y hay una creciente importante en lo que hace a violencia de género.

- ¿Hay algún porcentaje de intervenciones en las que el posible suicida cumplió con su amenaza? ¿O algún oficial resultó herido?

- Desde mi toma de funciones como comandante en el año 2018 te puedo decir que no hemos tenido ninguna intervención que nos haya surgido de manera contraria a nuestro deseo. Nuestro lema, que de hecho está en el escudo, es priorizar la vida. Desde el 2018 a la fecha te puedo decir que es el 100% de efectividad positiva.

GRIS trabaja en conjunto con el Grupo Especial de Seguridad (GES). Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- ¿Hubo algún operativo que te haya marcado o recuerdes mucho?

- Ninguna intervención es igual a otra, sí pueden ser parecidas o tener cosas en común, pero siempre hay puntos que difieren y se hacen notar. Particularmente, puedo hablar de una intervención en el antiguo COSE en una revuelta en una toma de rehenes. Partimos de la base que son niños. Me quedó muy marcado en ese momento porque esta persona me hacía alusión que quien mentía no merecía respeto y en el desarrollo de esa negociación, él me termina mintiendo. Sucede que acordamos la liberación de los rehenes por tres atados de cigarrillos. Cuando se le hace entrega de uno de esos tres atados, ese pibe me dice ahora no te entrego nada. Y le dije “me mentiste”. No dije más nada, por qué íbamos a tener un problema con esa persona que me había repetido durante toda la noche que el que mentía debía perder el respeto del resto.

Ahí es donde yo, particularmente, creo que debíamos incorporar todas esas informaciones, todas esas situaciones, cómo tener empatía y entender ese tipo de escenarios. Nosotros hacemos muchas capacitaciones en lo que es primer interventor, que es el policía que llega en primera instancia al punto. Insistimos la necesidad del respeto, de la empatía. Es necesario que el negociador lo conozca, lo entienda, lo sepa y se ponga en ese lugar. Lo que hace al negociador es la empatía y la escucha activa.

Esto no se trata de una sola persona, no es que el negociador vaya y tenga magia, no existe. Es un equipo de trabajo, claro, un equipo de trabajo que recaba la información, que tiene datos, que entrevistó a la familia.

El comisario Hugo Sánchez dejó en claro la importancia de la escucha activa en el rubro. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- ¿Qué te ha dejado esto? Más allá de lo táctico y esta preparación psicológica que se debe tener, ¿qué ves desde tu lugar?

- Me hace ver que como sociedad carecemos de empatía, no nos sabemos poner en el lugar del otro o no nos queremos poner en el lugar del otro, no queremos sentir su dolor, su tristeza. Todos estamos propensos a una situación de crisis. Hay crisis que han explotado por cosas que hoy por hoy pensamos que es imposible, pero detrás hay un cúmulo.

Un cúmulo de cosas que esa persona va sosteniendo hasta que llega al momento de ruptura total, que explota. Como sociedad, ¿qué hicimos para eso? ¿Quién lo escuchó o quién lo atendió? Es evidente que tenemos que abrir esta materia de salud mental, debemos ser consciente que la Salud Mental es clave para la salud física propia y de terceros. Bueno, creo que desde el lado en que nosotros nos toca, estamos haciendo lo mejor posible.