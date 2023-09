Video: lo mataron por la espalda para robarle la moto a plena luz del día

Carlos “Chapi” Coronel, de 45 años, fue asesinado de un disparo por la espalda durante un robo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Por el crimen fue detenido un sospechoso de 19 años que conducía la moto de la víctima. El episodio se conoció cuando un llamado al 911 alertó al personal policial de la comisaría 5ta. de La Matanza que había una persona herida por un disparo de arma de fuego en el cruce de las calles Carlos Casates y ruta 3.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que Coronel había recibido un disparo de arma de fuego en la espalda y se encontraba fallecido.

Un operativo cerrojo en la zona logró dar con el presunto sospechoso, que circulaba en la moto de Coronel, a veinte cuadras del lugar del asesinato.

El sujeto, identificado como Emiliano Miguel Gonzalez (19), quedó detenido. Tenía en su poder una pistola Glock 9 milímetros, un cargador con tres municiones y un DNI que no le pertenecía.

Los investigadores afirmaron que la principal hipótesis radica en que González le disparó con dicha pistola a Coronel con el objetivo de robarle la moto.

Reclamo por justicia

En las redes sociales allegados y familiares despidieron a la víctima, entre ellos desde la agrupación de motoquero "Celtas del Sur".

A su vez, una de las hijas de Coronel realizó un posteo y reclamó justicia. “Justicia por favor! Pido justicia... Nos arrebataron una parte de nosotros, la familia y amigos lo extrañamos muchísimo. No puedo entender tanta maldad, una pesadilla... No puedo imaginar ya no tenerte en mi vida, papi!”, apuntó.

“Me mataron a mi papá por una moto! Por qué? Tanta maldad, por una moto! Se llevaron una parte de mi alma. Chapi, como le decían, no lo merecía! Justicia, que pagues lo que hiciste, asesino Emiliano Miguel González. Ya vamos a encontrar a las otras dos ratas cobardes”, agregó.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.