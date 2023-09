Incendio en San Agustín: la fiscalía responsabilizó al Estado y aseguró que el hecho se podría haber evitado

Tras el grave incendio que quemó miles de autos en la playa San Agustín el sábado pasado por la madrugada y que, por el viento Zonda, se propagó a los barrios aledaños, el Ministerio Público Fiscal realizó una conferencia de prensa que estuvo encabezada por Sebastián Capizzi, jefe de la Fiscalía de Delitos No Especializados.

Al respecto, el fiscal aseguró que desde el punto de vista legal todo lo que ocurrió dentro de San Agustín es responsabilidad pura y exclusiva del Estado, ya que se trata de un terreno que utilizaba la provincia para dejar los rodados retenidos y secuestrados por a Policía. Aunque, lógicamente, investigarán hipótesis que se manejan.

“El Estado tiene un deber de custodio o garante sobre los vehículos secuestrados más allá de la causa de su detención. Luego hay que determinar si ese vehículo debía ser devuelto o ser decomisado. Todo depende de cada causa”, explicó Capizzi.

Ante los posibles reclamos por parte de los dueños de los esos bienes que fueron afectados por el incendio, el fiscal señaló que se debe analizar caso por caso porque la situación de cada unidad es diferente.

“Si bien esto queda fuera de mi área, los damnificados deben dirigirse a las aseguradoras y plantear la situación. Luego a la Municipalidad de Capital donde se les brindará toda la información pertinente”, dijo Capizzi.

Sebastián Capizzi, jefe de la Fiscalía de Delitos No Especializados. Foto: Alfredo Ponce / MDZ.

En cuanto al sinestro en si, señaló que el origen del incendio está aún en investigación.

“Hasta el momento se está tratando de determinar la intencionalidad o no del hecho y no se descarta ninguna hipótesis. Técnicamente no podemos determinar por ahora el origen del incendio. Estamos en una etapa de investigación, la apertura de hipótesis es fundamental . Esto es pensar desde un origen interno como externo de la playa sin descartar la hipótesis de un fuego accidental o intencional. Son hipótesis que de alguna manera nos impone el Código Penal. Necesitamos determinar con exactitud cuál fue el origen, estamos reconstruyendo los sucesos. Las declaraciones de los testigos son importantes, pero hay que esperar a que los investigadores hagan su trabajo”, resaltó.

"Serían entre 26 y 28 mil rodados afectados", dijo el fiscal. Foto: Alfredo Ponce / MDZ.

Según Capizzi, en el caso de que se determine que fue intencional y se dé con los culpables, arriesgan penas que irían entre los diez y los quince años de prisión, en tanto, si no hubo intención, la sentencia no sería mayor al año.

“Hemos tenido incendios menores en San Agustín, nunca como esto. El combustible que había en los vehículos y equipos de gas, sumado a la condición de viento Zonda que se estaba desarrollando, amplificaron mucho los daños, que si bien aún no se encuentran determinados con certeza, serían entre 26 y 28 mil rodados”, detalló. Sebastián Capizzi y Martín Ahumada, director de Prensa de Ministerio Público Fiscal. Foto: Alfredo Ponce / MDZ.

Para finalizar, el fiscal aseguró que el hecho se podría haber evitado y que los vehículos se están acumulando desde hace muchos años, de forma más o menos riesgosa.

"San Agustín se ha convertido en un pasivo que, con el correr de los años, ha ido acumulado vehículos, haciendo de la zona un lugar riesgoso y previsible, pero nunca de la magnitud con la que se dio. Estamos ante una situación que podría haberse evitado, aunque realizando un análisis institucional que no se realizó”, selló Capizzi.