"Dos piñas en el estómago" y una ambulancia que "tardó 40 minutos": el relato de una testigo del asesinato de Morena

Morena Domínguez fue asesinada por motochorros que "le pegaron dos piñas en el estómago, le arrebataron el celular y la arrastraron" contó una madre que estaba en la puerta de la escuela Almafuerte N° 60, a la cual asistía la nena de 11 años cuyo crimen conmueve e indigna a todo el país.

Florencia, la madre de una compañera de Morena, precisó que "fue impresionante. Fueron apenas segundos. Le arrebataron el celular de la mano. La arrastraron y escaparon". La mujer explicó que ella estaba en la puerta de la escuela cuando ocurrió el violento asalto.

"Cuando llegamos a donde estaba Morena la alzamos y llevamos a la escuela. Ahí le realizamos maniobras de reanimación", precisó una de las testigos esta mañana en calle Molinedo de Lanús.

"La ambulancia tardó 40 minutos. La policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar a la escuela", agregó la madre consultada en declaraciones al canal TN. Florencia aseguró que en ese lapso de tiempo, comprendido entre "las 7.25 (hora del violento asalto) y las 8.15", los 40 minutos que según ella tardó en llegar la ambulancia, la niña "convulsionó dos veces. Le hicimos los primeros auxilios nosotros", agregó.

"No sé si cuando cayó se golpeó la cabeza o no. Yo estaba en la puerta del colegio, se escucharon los gritos, me acerqué y Morena estaba tirada en el piso", recordó la madre del traumático momento.

Morena fue asesinada por motochorros mientras llegaba a su escuela

Morena Domínguez, una nena de 11 años, murió luego de ser brutalmente golpeada en el marco de un robo cometido por motochorros que la asaltaron mientras llegaba caminando a su escuela. El hecho ocurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires, cerca de las 7.30 de la mañana de este miércoles. La niña asistía a la escuela Almafuerte N° 60, en la calle Molinedo al 3500.

El violento asalto y asesinato de la niña quedó grabado por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que será caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena Domínguez cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros: el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar. También se obvserva cómo una persona intenta correr a los delincuentes, pero éstos logran escapar del lugar a toda velocidad.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de paro cardiorrespiratorio. La niña murió 20 minutos después de llegar al nosocomio.

Familiares y vecinos de la menor, realizarán una marcha a las 15 horas de este miércoles para exigir Justicia y que detengan a los agresores.