Quién era María Clara Urdangaray, la argentina que cayó desde un sexto piso en Kosovo

María Clara Undagaray, la joven argentina asesinada en Kosovo, en el sureste de Europa, tenía 27 años y cayó desde un sexto piso, situación que le provocó la muerte. La familia apunta la acusación contra su novio, un hombre de 31 años, que se encuentra detenido como único sospechoso de haberla empujado. El sujeto es de nacionalidad suiza.

La joven María Clara se encontraba en Europa desde el 1 de noviembre de 2022 cuando viajó a Barcelona en busca de un futuro mejor. Lo hizo sola, y allí conoció a un hombre, quien su madre definió como "muy celoso". Clara vivía en City Bell junto a su familia y fue juntando dinero para mudarse del otro lado del Atlántico. La joven había estudiado abogacía durante tres años y luego traductorado. Con 26 años, en 2022, vendió su auto, compró el pasaje y logró cumplir su sueño. En Barcelona trabajó como moza en un bar y en marzo de este año, en una salida con sus amigas, conoció a Endrit, arquitecto y de 31 años.

María Clara Urdangaray había viajado el fin de semana pasado a Kosovo, ubicado en el centro de la península de los Balcanes, en el sudeste de Europa, para participar del casamiento del hermano del acusado. Según el portal KosovaPress, la "ciudadana argentina, murió como consecuencia de las heridas que recibió" al caer "desde lo alto del edificio donde se alojaba junto con el hombre sospechoso, un ciudadano suizo.

"Por decisión del fiscal de guardia, el cuerpo sin vida de la víctima fue enviado para la realización de la autopsia, mientras que el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia", confirmó ese medio.

María Clara Undagaray murió tras caer de un sexto piso. Foto: Facebook

La madre de María Clara acusó al novio de la víctima

La madre de María Clara Urdangaray precisó que el acusado era "una persona muy celosa" y negó que su hija se haya suicidado ya que estaba "llena de vida". "El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así", aseguró Magdalena en una entrevista con el canal C5N, junto a Facundo Urdangaray, padre de la víctima.

Según los datos que recibieron los padres de María Clara, el hecho habría ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada del último martes en un hotel de Kosovo Polje, una localidad ubicada en el sudoeste de Pristina. La investigación determinó que la joven murió tras caer desde un balcón del sexto piso.

Según Magdalena, María Clara le había comentado que el hombre con el que estaba de novia era muy celoso y le relató un episodio ocurrido días antes: "En un momento ella fue a hacer compras a un supermercado y tardó un poco de más y cuando volvió hubo una discusión con tonos elevados".

"Suiza es un país muy ordenado y los vecinos están muy atentos a esas cosas, siempre están marcando, y una vecina les pidió que hicieran silencio. Ella me dijo que no había pasado a mayores, que siempre terminaba en discusiones, aunque no pasaba siempre pero él era una persona muy celosa y le pedí mil veces que si no se sentía segura que volviera a Barcelona. La última vez me dijo 'te extraño' y le dije te mando el pasaje...", añadió la mamá llorando.

Magdalena agregó que "hablaba todos los días" con su hija, quien le había "comentado que estaba muy bien, que estaba muy feliz" y que "deseaba profundamente que fuera para allá". "En este tiempo estuve trabajando mucho para costearme el pasaje, para poder verla, pero no llegué", sostuvo con lágrimas en los ojos.