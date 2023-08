La Justicia Penal investiga el error de la cremación de la beba asesinada en Las Heras

El fin de semana pasado trascendió un grave hecho que tiene en la mira a la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de Mendoza. Desde allí sacaron el cuerpo de Emma Pilar Olguín, la beba de dos meses asesinada presuntamente por sus padres en Las Heras, y lo cremaron, cuando la decisión de sus abuelos (maternos y paternos) era enterrarla en un cementerio. En principio se cree que esto fue un error, aunque la Justicia Penal abrió una investigación para aclarar lo sucedido. Mientras, cuatro empleados fueron separados de su función.

Si algo más de horror le faltaba al caso de esta criatura, ultimada a golpes y abusada sexualmente aparentemente por su progenitor hace un par de semanas, era un episodio de este estilo. De acuerdo a la información recabada, a pesar del contexto de hermetismo, el cadáver de la pequeña fue retirado de la Morgue (donde le hicieron la autopsia) por el personal de una cochería para cremarlo, más allá de que no tenían que hacerlo. Se supone que hubo una confusión y se llevaron restos de una persona que no debían- de Emma-, aunque las sospechas no apuntan contra estos trabajadores, sino contra quiénes estaban a cargo de esa dependencia judicial en ese momento y no advirtieron o permitieron que eso pasara.

Lisa y llanamente los responsables son cuatro personas, entre ellas ayudantes médicos y personal técnico administrativo de la sede ubicada en la calle Lencinas del Parque General San Martín. Ya fueron removidos, no están cumpliendo sus labores y hay una investigación administrativa en su contra.

En paralelo a esto hay una causa penal, para determinar si hubo delito y corresponden imputaciones y futuras penas. Para este análisis, los pesquisas podrían tener en cuenta el artículo 255 del Código Penal, que dice: "Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de $750 a $12.500".

A prima facie, lo que ocurrió con el cuerpo de Emma tendría que ver con esto último, una imprudencia o negligencia. Es decir, no hubo intención, sino que fue una equivocación. Si la Justicia avanza sobre esta hipótesis, a los cuatro apuntados solo les cabería un sanción económica.

Sería distinta la situación si se comprueba dolo, pero en estas primeras horas aún no está clara la configuración del delito. "De ninguna manera la causa por la muerte se ha visto alterada, ya que están todos los informes periciales completos", le dijo una fuente a MDZ en relación a los estudios de la autopsia, por lo que hay determinar si en este caso se destruyó o inutilizó una prueba como marca el mencionado artículo del Código Penal.

Lo concreto es que el Ministerio Público Fiscal confirmó el inicio de un expediente, que inicialmente recayó en la Fiscalía de Delitos no Especializados, pero que podría ser derivado a la Unidad Correccional.

Para profundizar la pesquisa se han secuestrado cámaras de seguridad, registros y demás información de la Morgue Judicial para establecer qué sucedió.

Lo único cierto es que los abuelos de Emma se quedaron sin poder darle sepultura a su nieta como querían, y esto sí conlleva un daño moral que seguramente irá a la Justicia Civil para un resarcimiento económico.

Este martes la familia había sido convocada a la Morgue para retirar lo único que había quedado de la niña: algunos órganos preservados para los estudios anatomopatológicos y restos cadavéricos que ya habían sido analizados de forma completa por los forenses.

Los padres, presos

Como se mencionó anteriormente, todo lo descripto en nada modifica la investigación del asesinato de la beba. Esto no beneficia ni perjudica a los acusados, debido a que la necropsia se realizó en su totalidad.

Gustavo Ariel Olguín (26) y su pareja Milagros Iglesias (23) se encuentran detenidos desde hace un par de semanas, imputados por graves delitos con pena única de prisión perpetua. A ambos les endilgan un homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, aunque al hombre también le suman un abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de la pequeña.

Todo se inició en la madrugada del lunes 14 de agosto, cuando la joven llamó al 911 desde la casa familiar del barrio Infanta para pedir asistencia médica. Explicó que ella se había ausentado del domicilio por algunas horas, y que al regresar se encontró con su hija pálida y con dificultad para respirar, acostada al lado de Olguín. Los sospechosos./FOTO: FACEBOOK

A la menor la trasladaron al hospital Notti y fue estabilizada, aunque allí los profesionales de la Salud detectaron que presentaba indicios de violencia y algunos moretones. Ante un presunto hecho de maltrato infantil le dieron intervención a la Justicia, que dispuso la aprehensión del progenitor.

La víctima fue desmejorando en su estado y en la mañana del martes siguiente falleció. Horas después Olguín fue imputado a partir de los primeros resultados de la autopsia, que arrojaron un abuso y un crimen.

Tras el deceso de la criatura se ordenó también la detención de Iglesias, acusada posteriormente como coautora de la agresión que terminó con la vida de la beba.