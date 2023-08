Un alumno a los machetazos en una escuela de un barrio privado

Una profesora y una alumna de 14 años de una escuela dentro de un barrio privado de Escobar resultaron heridas este martes por la mñana cuando un estudiante de la misma edad ingresó con un machete y comenzó a atacarlas. A pesar de la violencia ejercida, las víctimas se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió pasadas las 8.30 en la Escuela N°11, ubicada en una calle interna del barrio El Cube, dentro del Barrio Parque El Cazador.

Según relató a medios de comunicación Mónica, madre de la adolescente agredida, el alumno agresor concurrió al colegio "con dos mochilas, la de siempre y otra en donde tenía unas botas, un chaleco negro y un machete".

"Cuando sonó el timbre para que vayan a clases, él fue al baño y lo vieron salir cambiado, entró al aula, la cerró con cerrojo y se abalanzó sobre la profesora y la atacó. Después fue sobre mi hija y un compañero la defendió, poniendo una mochila entre el machete y ella", relató la mujer en la puerta de la institución.

En ese momento y con todos los estudiantes gritando, "empezaron a salir por la ventana y este nene que la defendió a mi hija se quedó con ella y la docente," mientras el agresor también se fue del aula.

"Agradezco que este chico la haya defendido, sino no sé qué podría haber pasado", apuntó Mónica, y aseguró que este alumno "es una víctima más" ya que "viene de un hogar" donde viviría situaciones de violencia y "tiene que crecer en ese lugar, pidió ayuda a gritos en muchas oportunidades y desde la escuela nunca hicieron nada".

Intervino en el hecho la Policía de la Provincia de Buenos aires./FOTO: ARCHIVO

Según la mujer, tomó conocimiento de lo sucedido por un compañero de su hija y no "por directivos", y agregó que cuando llegó a a la escena "casi una hora después, mi hija estaba siendo asistida por una ambulancia y al lado estaba la profesora, destruida" con cortes en "la cara y en el cuello".

Fuentes policiales precisaron que tras el llamado al 911 de las autoridades del colegio acudieron al lugar y personal policial aprehendió a este adolescente, que fue trasladado a un hospital y puesto a disposición de la Justicia de Menores.

En tanto, precisaron que las heridas fueron trasladadas a otro centro de salud con varias lesiones, pero ninguna de gravedad.

La mujer también enfatizó que la escuela "no hace nada" o no tiene las herramientas para enfrentar este tipo de situaciones y advirtió "que no hay un equipo psicológico para contener a este chico u otros que sufren otro tipo de abusos en sus casas".