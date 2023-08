Qué dijo Charlotte Caniggia en su declaración como testigo en el caso Fernando Pérez Algaba

La modelo Charlotte Caniggia declaró esta mañana como testigo en la causa en la que se investiga el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, quien en julio pasado fue hallado descuartizado en el interior de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, y dijo que ella no conocía a la víctima y que solo la vio dos o tres veces.

"Lo vi tres veces", dijo esta tarde a la prensa la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia al retirarse de la sede de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, donde prestó declaración testimonial durante casi una hora ante el fiscal a cargo del expediente, Marcelo Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora.

Charlotte aclaró que solo vio al empresario en reuniones sociales y que era “amigo” de su pareja.

¿Qué dijo Charlotte Caniggia sobre Fernando Pérez Algaba?

Charlotte arribó a las 13.30 junto a su abogado Alejandro Cipolla y antes de ingresar a declarar afirmó: "No sé ni que mierda hago acá". "No, para nada. No lo conozco. Lo vi dos veces en mi vida", respondió al ser consultada si tenía alguna relación con el empresario víctima.

Luego, al cabo de la testimonial, el abogado Cipolla explicó que Charlotte respondió "a todas las preguntas" de las partes, por lo que se retiraban "muy tranquilos". "Ella no debería haber sido citada (a declarar). (El empresario) era amigo de su pareja", añadió el letrado.

Charlotte Caniggia aseguró hoy que no tenía relación con el empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba y que sí, su novio era “amigo” y fue quien le sub-alquiló un departamento donde aquel había montado un negocio de cripto monedas.

En su declaración como testigo ante la DDI de Lomas de Zamora, Caniggia dijo que lo vio al empresario Pérez Algaba tres veces en el año 2019 porque era amigo de su actual pareja, Roberto Storino, y que a aquel lo cruzó en “lugares gastronómicos”.

Cabe recordar que, la joven fue mencionada en su declaración indagatoria por el comisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Mariano Córdoba (48), uno de los de siete detenidos por el homicidio de Pérez Algaba (41).

Charlotte aclaró que solo vio al empresario en reuniones sociales y que era “amigo” de su pareja.

Según Córdoba, Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero, "muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo 'trading'", que según dichos de la propia víctima, "se la había prestado Charlotte Caniggia".