Caso Fernando Pérez Álgaba: por qué no se presentó a declarar Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia finalmente no se presentó a declarar este lunes como testigo en la causa por el asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba. La modelo estaba citada por el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, para declarar como testigo a las 10 de la mañana, tras ser mencionada en la declaración indagatoria del comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba (48), uno de los de siete detenidos por el crimen.

Sin embargo, Charlotte manifestó tener "problemas personales", por lo que su declaración fue pospuesta para mañana a las 12 en la sede de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, ubicada en el cruce de las avenidas General Las Heras y Pedro Suárez, de la localidad de Monte Grande, al sur del conurbano bonaerense.

Luego de que, a través de un comunicado y de palabra de su abogado Alejandro Cipolla, negara cualquier vínculo con el empresario, la decisión de Charlotte fue de no presentarse para evitar la guardia periodística en el lugar.

Charlotte Caniggia pospuso para mañana su declaración en la causa por el crimen de Pérez Algaba.

Fuentes consultadas a su entorno aseguraron a NA que para cumplir con la citación judicial, por la cual está obligada, la hija del “Pájaro” Caniggia se presentará en algún día de la semana sin anunciarlo para evitar el asedio periodístico y que “ella esté más tranquila a la hora de declarar” como testigo en esta causa.

Desde la DDI no quisieron dar precisión sobre si la joven iba a no a presentarse y fuentes judiciales informaron que nunca se informó de ante mano de una postergación de la audiencia, pero desde el entorno de Charlotte desde la noche del domingo adelantaban que no se iba a presentar y sí lo haría en otro momento de la semana.

¿Por qué citaron a declarar a Charlotte Caniggia?

Fue el comisario Horacio Córdoba que mencionó a Charlotte en su indagatoria. Córdoba formaba parte de la Policía de la Ciudad y fue desplazado tras quedar detenido por ayudar y facilitarle tareas a Maximiliano Pilepich, uno de los principales sospechosos de haber asesinado al empresario.

El comisario indicó que en una de las reuniones que tuvo con "Lechuga" Pérez Algaba conoció una oficina "muy ostentosa" en Puerto Madero, donde había muchas computadoras y chicos haciendo trading.

Al ser consultado, respondió que Algaba le aseguró que ese departamento se lo había prestado Charlotte Caniggia y su novio, Roberto Storino Landi.