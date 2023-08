La emotiva despedida de Fernando Cáceres al médico cirujano asesinado de un balazo en Morón

Los familiares y amigos de Juan Carlos Cruz el cirujano que murió tras ser baleado durante un robo en el partido bonaerense de Morón, lo despidieron este viernes y manifestaron que "era una eminencia", a la vez que dijeron que, a pesar de haber recibido ofertas en otros países, "decidió apostar a la Argentina".

Además el exfutbolista Fernando Cáceres, quien en 2009 fue baleado en la cabeza durante un robo y atendido de urgencia en el hospital Carrillo por Cruz, recordó que lo conoció "en un mal momento" pero que tuvo "suerte" en haber sido su paciente porque el hombre asesinado hoy le "salvó la vida".



"Lo conocí en un mal momento de mi vida, pero también puedo decir que por suerte lo conocí a él y por suerte puedo estar hablando ahora", dijo el exjugador de Argentinos Juniors y River Plate, quien como consecuencia del ataque permaneció tres meses internado en ese centro asistencial.

Además, Fernando Cáceres confesó una charla que tuvo con el médico cirujano luego de que este lo operara: "Hemos charlado, yo tenía muchas preguntas para hacerle y él me ayudó a resolver lo que necesitaba saber. Sabía todo lo que él había ‘remado’ para ser médico. Después de que salí de la clínica tuve que hacerme chequeos, lo pude ver y saludar. Le debo muchísimo por todo lo que él permitió que no me sucediera".

"Él amaba su profesión. Yo le comenté que el hospital está en una zona ‘complicada’ y él me dijo ‘no me importa, nosotros salvamos vidas y no preguntamos quiénes son los pacientes’. Y eso es lo que hacía él", agregó el exjugador del Zaragoza de España.

Por último, el exfutbolista de 54 años describió la persona que era Juan Carlos Cruz: "Era una persona sencilla, que sabía lo que hacía pero no era consciente de lo que el otro recibía de él. Sabía que él salvaba vidas, pero no sabía cómo se sentía el otro. Yo lo puedo decir, hacer lo que hizo por mi. Cuando vi lo qué me pudiera haber sucedido. Hoy estoy acá hablando por teléfono gracias a él".

El hecho ocurrió el jueves al mediodía cuando el médico, de 52 años, estaba descargando cosas del baúl de su auto para dejárselas a su madre y fue abordado por tres delincuentes que le dispararon en la cabeza y se robaron el vehículo Fiat Cronos.

Voceros judiciales y policiales detallaron que, en esas circunstancias, el médico fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y le exigieron su rodado.

En esa situación, los asaltantes lo balearon y escaparon en su vehículo, mientras el médico quedó tendido en la vereda.