Crimen de Morena: qué dijeron los abuelos de la nena asesinada en Lanús

Fabio y Antonia, dos de los abuelos de Morena Domínguez, la nena brutalmente asesinada en Lanús mientras llegaba a la escuela este miércoles por la mañana, hablaron con la prensa en la mañana de este jueves. Ambos pidieron Justicia y que la política se haga cargo del crimen.

"No es justo que maten a una criatura. Nos arrancaron la vida esos hijos de mil puta por un celular que no servía y por 100 pesos que le di a la mañana para las golosinas", dijo Fabio García, abuelo de Morena.

"A los delincuentes, que se pudran en la cárcel, no le deseo la muerte a nadie, pero no que entren y salgan como está pasando", aseveró García muy conmovido. El abuelo solicitó mayor seguridad en los ingresos a la escuela, "aunque sea en la hora de entrada y salida". También aseguró que "esto no está pasando solo acá, ahora nos tocó a nosotros. No queremos que pasen más esto".

En tanto, Antonia, abuela de Morena Domínguez, le pidió a la dirigencia política que "se ocupen de solucionar la inseguridad", ya que subrayó que "no se puede vivir más así".

"Por favor, que se ocupen de solucionar el tema de la inseguridad. No se puede vivir más así. ¿A quién hizo daño esta nena para que la golpeen así por una mochila, por un celular?", planteó la mujer.

La familia despidió los restos de la nena asesinada. Foto: Télam

En declaraciones a la prensa, Antonia definió a Morena como "una nena tranquila, de la casa, no andaba en la calle".

"Merecemos estar en nuestras casas tranquilos. Un chico merece salir de su casa y llegar al colegio y poder volver", añadió. Además, contó que "algunos políticos se comunicaron" con la familia, aunque evitó dar nombres.