Caso Cecilia Strzyzowksi : el traslado de César Sena y su presunta autopercepción como mujer

El abogado de César Sena, Ricardo Ariel Osuna, desmintió que su defendido le haya manifestado su voluntad de cambiarse el género o incluso de ser trasladado a una prisión de mujeres, tal como trascendió en las últimas horas.

En los últimos días, el letrado dio diversas entrevistas a medios nacionales donde resaltó su estrategia defensiva y anunció la presentación del recurso de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre su cliente. Sin embargo, sus declaraciones fueron tergiversadas al afirmar que César Sena ahora se autopercibía mujer por lo que había pedido su derivación a una prisión con reclusas femeninas.

Al respecto, este miércoles, el defensor sostuvo: “Yo en ningún momento hablé de eso porque a mi nunca nadie me dijo de esa situación. Ni César ni nadie me concretó alguna situación de esas”. En declaraciones a medios locales, fue más contundente y señaló: “No, nada que ver”.

Osuna afrontó este miércoles una mañana complicada en Resistencia tras la difusión de una carta escrita por Marcelina Sena, hermana de Emerenciano, que había sido secuestrada este martes en la Comisaría Tercera cuando la mujer intentó hacerla pasar para entregársela a su familiar. En la misma se vinculaba al abogado al afirmar que tenía “todo bajo control” respecto a la estrategia defensiva para toda la familia.

La misiva también señaló que podría existir un “arreglo” con la jueza de Garantías de la Fiscalía N°3 para beneficiar a los integrantes de la familia. Esta versión causó gran repercusión en la esfera judicial, que inmediatamente salió a desmentir desde todas las aristas posibles cualquier tipo de vinculación.

Además, la magistrada mencionada está de licencia hace meses y la Fiscalía N°3 no interviene en la investigación.

De esta manera, ante la necesidad de aclarar frente a los medios la situación, Osuna se hizo presente en la sede judicial y dialogó con los presentes. En principio, se desligó de todas las acusaciones vertidas y acerca de la situación actual de su cliente, el letrado manifestó que César Sena sólo le hizo una solicitud: poder verla a su madre y hablar con ella.

“El único pedido es que se entreviste con la madre, porque me pidió desde el primer día. Yo se lo había pedido ya al fiscal cuando lo trajeron a la declaración de imputado. Se iba a materializar esa entrevista, pero se lo llevó a otro lugar de detención y no se hizo”, dijo. Luego, agregó: “Después me mandó César a mi un mensaje, con su visita, para que haga el pedido de entrevista con su madre”.

Otra de las polémicas que rodea al abogado penalista son sus declaraciones acerca de que la fiscalía todavía no tiene “acreditado” que Cecilia Strzyzowski esté muerta. Además, había afirmado que alguien le había indicado que en una localidad del interior chaqueño había una persona con características “muy similares”.

Para aclararlo, ahora señaló: “Un cliente mío del estudio, la semana pasada, se acercó y me contó que había visto una persona con características muy parecidas a las de Cecilia. Pero como no me brindó certezas ni información adicional, lo dije, así como me dijo”.

Y añadió: “Sólo lo plantee mediáticamente, porque todos justamente cuestionaban por qué yo pongo en tela de juicio la cuestión de si está viva o está muerta. Fijate como surgen distintas versiones. Hasta que ellos no tengan acreditado con un certificado de defunción o, en principio, con la confirmación de la prueba de ADN de Córdoba…”.

Así las cosas, las defensas de los siete imputados por el femicidio de Strzyzowski continúan en la formulación de estrategias para buscar alguna nulidad o beneficio tras los recursos que cada uno presentó en la Cámara de Apelaciones o ante el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Héctor Sandoval.