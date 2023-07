Escalofriantes confesiones de Cecilia Strzyzowski a su amigo íntimo sobre César Sena: “Me va a cagar a trompadas”

A los días de hacerse conocida la denuncia de desaparición de Cecilia Strzyzowski, uno de sus amigos íntimos se presentó a declarar ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera bajo identidad reservada y aportó particulares mensajes que daban cuenta de antecedentes violentos en la pareja con César Sena.

El hombre recibió el nombre de “Papa”. El 8 de junio, en su testimonial, contó detalles ya confirmados: la víctima conoció al acusado por Tinder, y él mintió sobre su edad. “Como César todavía estaba terminando el secundario, había cosas que a Ceci no le cuadraban por el tema de sus horarios y algunas cosas que le decía. Después él le dijo cuál era la edad verdadera que tenía”, comenzó el testigo.

“Papa” afirmó que a Cecilia le molestaba la falta de comunicación del imputado porque él era “muy reservado” respecto a problemas emocionales y personales. Una de las opiniones del amigo de la joven fue que ella fue generando “un apego emocional hacia él” porque, luego de las peleas que mantenían como pareja, el hombre le decía: “Yo no puedo estar sin vos”.

El viaje a Ushuaia

El pasado jueves 1 de junio, Cecilia le escribió a su amigo: “Mañana a primera hora vamos a Buenos Aires y el domingo salimos para Ushuaia”. La conversación terminó a las 20:25.

Luego, el testigo relató lo ocurrido el viernes 2, de la siguiente manera: “En horas 14:17 yo le mando un mensaje diciéndole: ‘Buen viaje y espero que lleguen bien’, refiriéndome a ella y a César, donde me contesta en horas 15:19 -cuando los fiscales creen que ya estaba muerta-: ‘Ya estamos en CABA. Es hermoso’. Desde ahí no tuve más contacto. En horas 15:46 yo le pongo: ‘Tráiganme un regalo jajaja’, pero ni siquiera vio el mensaje, porque indica con dos tildes azules el leído y no me los dio”.

El odio de Marcela Acuña y ¿violencia intrafamiliar?

Una de las hipótesis que maneja la fiscalía para sostener el homicidio agravado por premeditación que le imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña es que la madre de César era muy sobreprotectora y tenía una relación tormentosa con su nuera.

“El 6 de octubre de 2022, Cecilia me escribió en horas 23:46: ‘Pues mi suegra me odia, César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio’. También el 7 de octubre del 2022 me dijo que se tenían que divorciar por una cuestión de la herencia, yo no sé después en qué terminó eso, pero tengo entendido que siguieron juntos”, relató el "Papa".

Uno de los puntos clave de la declaración testimonial corresponde a un episodio de violencia entre Acuña y su hijo. Entre el 7 y 8 de octubre, la joven le confesó a su amigo que una agresión habría ocurrido en la familia Sena: “No sé, se peleó con la madre y parece que le levantó la mano -Cesar a Marcela-. No me contesta, y no sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabes que no perdono la violencia, si él le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar porque si le pega a la vieja, ¿qué me espera a mí? Me va a cagar a trompadas”.

Además, Strzyzowski justificó la supuesta violencia ya que él no habría estado medicado: “No está tomando sus pastillas. Era de esperar que reaccione así”, le dijo a su confidente. “Anteriormente me contó que César se medicaba por ataques de ira que sufría e iba a un terapeuta. Es más, creo que ellos iban juntos también por ahí”, dijo el hombre.

La violencia de género

El testigo consideró importante revelar el contenido de los mensajes que la víctima le escribió el pasado 3 de mayo de este año por la tarde. En los mismos, la mujer contó un episodio donde había sido violentada por parte de su pareja y manifestó miedo por la posibilidad de que vuelva a pasar.

“Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo cerrá el orto, yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo. No había nadie cerca, estábamos al frente de la obra y todos estaban en la escuela como a una cuadra, por eso me dio miedo también. No había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo. Te juro que no sé qué hacer, ahora él pidió turno para ir al psiquiatra porque bien no está. Pero yo, no sé, siento que se me viene el mundo encima”, escribió Cecilia.

Luego, sentenció: “Y ahora tengo miedo de eso. Si ya cruzó esa línea, quién dice que no lo vuelva a hacer y esta vez sí me lastime más. Me hizo una guillotina y como tiene mucha fuerza me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto. Hoy vi mi vida delante de mis ojitos”.

Esta “guillotina” que relató la mujer de 28 años es una de las hipótesis que maneja la fiscalía respecto a la manera en la que el imputado habría dado muerte a Strzyzowski el viernes 2 de junio, dentro del domicilio ubicado en Santa María de Oro al 1.460. De esta maniobra de artes marciales mixtas, que el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña practicaba, surgiría el acto defensivo de Cecilia que le provocó los arañazos en el cuello y brazo a su agresor.