El motivo por el que renunció el abogado de Emerenciano Sena en el caso Cecilia Strzyzowski

El reconocido abogado penalista, Juan Carlos Saife, que asumió la defensa de Emerenciano Sena hace semanas, renunció este miércoles tras disconformidades con el manejo mediático de la familia, en el marco de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

En su lugar asumirá Ricardo Osuna, quien se desvinculó de las versiones escritas por Marcelina Sena en una misiva que intentó hacerle llegar a su hermano, Emerenciano, en la Comisaría Tercera de Resistencia.

Ahora, toda la familia contará con un único abogado y estratega, ya que Osuna es quien representa a César Sena.

La asunción fue confirmada por el propio letrado, quien se hizo presente en la comisaría esta tarde para hacerle firmar los papeles a su cliente. Posteriormente hará lo propio con Marcela Acuña.

Los motivos de renuncia por parte del reconocido penalista local tendrían que ver con las cartas que escribió reiteradas veces Acuña desde prisión. Esta mañana, cuando trascendió el escrito que la hermana de Emerenciano, Marcelina, intentó filtrar y hacerle llegar, Saife adelantó que se reuniría en la jornada con sus dos defendidos para dialogar acerca de los manejos mediáticos y tomar así una decisión.

“Yo dije que no estaba de acuerdo con que se hicieran cosas sin consultarme, que estén relacionadas con la causa, y que no había permitido que mi defendido hiciera lo que quiera. No fue una discusión -dijo por Marcela-, hablé muy bien con ella, le dije por qué renunciaba y eso fue todo”, relató