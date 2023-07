La lucha incansable de una madre, a 23 años del crimen impune de su hijo

Eduardo Rojas, de 18 años, trabajaba y estudiaba. Cumplidos los 19 emigraría de la ciudad de Salta, su pago, a Buenos Aires, pues había aprobado el ingreso a la Escuela de Suboficiales de la Policía Federal. Gracias a su empleo logró comprarse una moto, pero todos su sueños se frustraron el 4 de julio de 2000, cuando a la salida de la escuela nocturna recibió un balazo en la cabeza y otro en la espalda. El móvil del crimen, que aún sigue impune, sería el robo del vehículo.

Años después, Dante Nicolás Alfonso, de 21 años en el momento del hecho y autor de uno de los disparos, recibió tres años y siete meses de cárcel en suspenso por una figura menor, homicidio en riña. Nunca estuvo preso y fue el único condenado en la investigación.

El recuerdo a la víctima./FOTO: GENTILEZA

Por su parte, la familia Rojas ha denunciado que el otro tiro fue obra de José Antonio Paz, de 17 años por entonces. Al parecer, este y el otro acusado integraban una pandilla adolescente que aterrorizaba la zona.

"La Justicia dónde está. La Justicia no deber tener piedad de los asesinos, que nos tenga piedad a las víctimas. Somos las víctimas quienes quedamos con los recuerdos de ellos. Mi hijo tenía toda una vida por delante, un estudio; se levantaba a las cuatro o cinco de la mañana, agarraba su bicicleta y se iba a trabajar lejísimos, hasta que se pudo comprar una moto. Me daba mis medicamentos, todo para mí", contó Verónica Cardozo, la mamá de Eduardo.

Verónica Cardozo./ FOTO: GENTILEZA

Esta mujer participa en dos entidades civiles, la Comisión de Familiares que Luchan Contra la Impunidad y la Fundación Cintia Fernández, que aglutinan cientos de casos y son célebres por sus rondas en la Plaza 9 de Julio.

"Le pido a la Corte Suprema de Justicia que se aplique la ley en el crimen de mi hijo, y si estas palabras llegan al presidente de la Nación, que me escuche. Quiero que termine la causa para poder descansar y velar por mis otros nenes, por el bienestar de mi familia", agregó.

"Hoy no podemos salir a pedir justicia porque estamos todos enfermos, grandes, mal de salud (...). Hay muchas mamás que necesitamos justicia, porque no la tenemos todavía. Los casos quedaron ahí, desde la pandemia que no podemos salir a marchar; ahora ya estamos grandes, no estamos con tanta fuerza como antes para salir a dar tres, cuatro o cinco vueltas a la Plaza 9 de Julio", cerró Cardozo.