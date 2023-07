La fuerte revelación del padre de Joaquín, el adolescente de 14 años asesinado en Córdoba

El padre del chico de 14 años asesinado en la provincia de Córdoba reveló que el mejor amigo de su hijo Joaquín reveló en la comisaría ser el autor del crimen. El hecho, ocurrido en Laboulaye, conmueve a toda la provincia. El menor se encuentra detenido.

Martín Sperani, padre del adolescente de 14 años asesinado en Córdoba, Joaquín Sperani, reveló que se encontraba en la fiscalía de Laboulaye y que "me dividía una pared" en el momento en el que el presunto autor del crimen, mejor amigo de su hijo, confesó la autoría del asesinato: "Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento", expresó en declaraciones a Radio Mitre.

El padre de Joaquín describió al chico que habría asesinado a su hijo como "uno más de la familia" y aseguró que él y sus más cercanos se encuentran viviendo "un calvario" desde el momento en que notaron que el menor estaba desaparecido. "No lo puedo entender. Que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. La verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", agregó.

Joaquin Sperani fue hallado muerto en una casa abandonada y se presume que fue asesinado por su mejor amigo

Martín Sperani reveló que todavía no ha hablado con los padres del mejor amigo de Joaquín y que el último contacto que tuvieron ambas familias fue cuando aún no recibían la noticia del crimen. Luego dio más detalles sobre la relación de amistad que tenían los adolescentes: "Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo".

El único detenido por el caso es un menor de 13 años, quien era "muy amigo" de la víctima, Joaquín. La identidad del menor acusado es reservada y la causa será llevada por un juzgado de menores.

“Cuando lo veo por las cámaras que iba sonriente el mismo día, veo que vuelve el nene solo en las cámaras. Ahí noté que algo se cayó y descubrí que era el teléfono de mi hijo. Fue en ese momento que empecé a sospechar”, agregó luego el padre de Joaquín.

El joven estaba desaparecido desde el jueves 29. La víctima fatal, identificada como Joaquín Sperani, fue hallada en una vivienda ubicada en la calle Sarmiento 480, de Laboulaye, a 100 metros de la escuela a la que asistía, indicaron fuentes policiales y medios locales.