Video: el estremecedor relato de una mujer que fue golpeada y abusada por su expareja en San Martín

Una mujer oriunda del departamento de San Martín contó, a través de un video, el terrible episodio de violencia de género que vivió en los últimos días con su exmarido. La víctima comenzó su relato explicando que sufre esta situación hace años y que, tras animarse a realizar la primera denuncia, el agresor irrumpió en su casa y la abusó sexualmente con un cuchillo tipo carnicero.

Rápidamente se viralizó el pedido de ayuda de la mujer a través de redes sociales, en donde muchos usuarios realizaron comentarios en apoyo a ella, quien decidió mantener el anonimato por razones de seguridad.

Aunque el hombre permanece detenido, la denunciante teme que salga en libertad y la mate. “Yo tengo mucho miedo de que él salga, porque me va a matar, así lo dijo cuando estaba golpeándome", cuenta, desesperada en el video, publicado por Meganoticias Mendoza.

“Vengo sufriendo violencia de género hace años, pero nunca denuncié. La semana pasada recibí amenazas de muerte, por lo que fui a la Fiscalía 12 de San Martín; me dijeron que lo iban a aprehender, aunque no lo hicieron”, explicó la víctima.

“El día lunes 24 él ingresó por la fuerza a mi casa, me golpeó, me dio golpes de puño en la cara, la cual tengo desfigurada y me duele un montón. Agarró un cuchillo de carnicero y me violó vaginalmente y analmente con el cuchillo. Como pude, llamé al 911, vino la Policía y después emergencias, me llevaron al hospital y me atendieron por los golpes. Luego fui a la fiscalía a poner la denuncia nuevamente. A este hombre lo detuvieron y sigue detenido. Pero este señor puede quedar libre, es alguien que mucha gente conoce acá en San Martín y tengo mucho miedo que salga porque me va a matar, así me lo dijo cuando me golpeaba”, relató la mujer.

El relato completo

El caso mantiene conmocionado al este mendocino. Por el momento el acusado está preso y se espera que la Justicia avance y defina la situación del sujeto.

“Yo estoy pidiendo ayuda para que este hombre no salga libre. Él tiene plata, pagó abogados y peritos, yo soy una trabajadora que cobra un sueldo mínimo y solo estoy recibiendo ayuda de la fiscalía. El fiscal tiene miles de causas, mi caso es uno más y yo voy a ser una más del montón de mujeres que mueren en manos de estas basuras. Él, obviamente, lo niega y yo quiero difundir este relato para que este hombre no quede libre", cerró la denunciante.