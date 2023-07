Los desgarradores mensajes para despedir al cordobés asesinado en San Rafael

A horas del hallazgo del cuerpo de Héctor Dionisio Aguilar (64), el cordobés que estuvo casi un mes desaparecido y fue asesinado en San Rafael. presuntamente por una banda liderada por presos que lo estafaron y le robaron, familiares de la víctima lo despidieron con dolorosos mensajes en las redes sociales y pidieron justicia por él.

“¿Por qué fueron tan crueles con él? ¡Pido justicia por vos papi!”, posteó en Facebook este jueves Georgy, una de las hijas del hombre, a lo que se sumó Fiammii-así aparece en esta red-, otra de las hijas, con algunas publicaciones más.

"Solo quedan las preguntas, ¿por qué a vos? Sin repuestas. Tantos recuerdos, y los que nos quedaban por compartir. Esas charlas en las que tanto me decías que querías un nieto para armarte un equipo de 5 y vos ser el técnico. Ese baile en Laboulaye que movías la cadera y decías que esos movimientos te enseñó la doctora. Esos días en el campo me decías que me ibas a enseñar para el día de mañana", señaló la joven.

"Y ese último día del padre que comimos juntos y estabas feliz porque llamabas a todos para decirles que estábamos nosotras. Y quedan más todavía, sé que no estás físicamente pero te siento cerca, solo pido que me des mucha fuerza porque no puedo más. Te pido perdón por todo, y no te tengo que perdonar nada. Sos el mejor padre que pude tener, por enseñarme todo. Te amaré toda mi eternidad y te voy a extrañar cada día más. Hasta pronto viejo, espero que estés con tu angelito y tus amigos. Descansa en paz que acá vamos a hacer justicia por vos!", agregó.

Mensajes en Facebook.

El cadáver de Aguilar fue encontrado este jueves en una zona cercana al cerro Bola, a unos 35 kilómetros de la Ciudad de San Rafael. El señor habría sido atacado a puñaladas, de acuerdo a la primera inspección que hicieron los forenses del cuerpo.

La investigación del asesinato tiene imputados por homicidio criminis causa a Brian Ríos (30), a su pareja, Silvia Luffi (31), a Alan Eloy Martínez (28) y a Hernán Oviedo (31), quienes por el caso podrían recibir prisión perpetua bajo esta calificación.

Se sospecha que esta banda, con algunos de sus integrantes en la cárcel, engañó y estafó a este jubilado durante varios meses, pidiéndole transferencias de dinero para una supuesta hija que tenía en San Rafael.

Por este motivo el señor viajó el 2 de julio desde su casa de San Basilio, Córdoba, hacia el Sur mendocino en su Volkswagen Gol Trend, y cuando se fue a reunir con esa presunta hija y la madre, lo mataron.

Este vehículo fue hallado la semana pasada en un club del distrito de Cuadro Nacional, con manchas de sangre. El hombre que lo guardaba allí, fue acusado por encubrimiento.