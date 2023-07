La palabra de una periodista mendocina tras el accidente de su hermano: "Es algo inesperado, muy doloroso"

El domingo pasado, durante la madrugada, un conductor alcoholizado provocó un grave accidente en el Acceso Este (Guaymallén) que le ocasionó importantes heridas a Aníbal Prudencio (57), hermano de la conocida periodista mendocina Laura Prudencio.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 en el mencionado acceso, a la altura de calle Chacón, cuando la víctima iba en su Renault Clío en dirección al este y acompañado por su hijo, a quien había ido a buscar a su trabajo. Por motivos que por ahora se desconocen, una camioneta Nissan lo impactó en la parte trasera del rodado menor, por lo que el hombre perdió el dominio, se cruzó de carril y terminó dando varios tumbos con el coche.

En MDZ Radio, su hermana Laura dio detalles sobre el siniestro y la salud de Aníbal: “Mi hermano había buscado a su hijo, venía de trabajar, llevaban a unas compañeras y volvían a casa. Volvían por Acceso Este hacia el Este, cerca de carril Ponce (Guaymallén). Mi hermano iba por el carril lento por la hora. Lo que vio el que iba adelante, Guillermo, que es mi hermano más chico, fue una luz, mucho polvo, un ruido, le cayeron partes de algo y ya no vio el auto de mi hermano”.

“El auto pierde el dominio, cruza el carril. Mi hermano trata de esquivar un poste, dio como cuatro, cinco vueltas. Cruza hacia el otro carril y termina en el medio por la Lateral Norte. Mi hermano queda medio cuerpo despedido del auto, mi sobrino se logra zafar del cinturón para socorrerlo, el otro se pudo frenar unos metros adelante, no entendía nada. Cuando bajó un poco el polvo se dio cuenta que era el auto de mi hermano”, recordó en Según Cómo lo Mires y añadió: “Afortunadamente mucha gente los ayudó”.

Laura explicó que su hermano “terminó con politraumatismos, tiene golpes en todo el cuerpo, pero la peor parte está en su cabeza, tiene varias fracturas. Ha ido evolucionando, lo que tiene comprometido es la vista. Él no ve, ese es el dolor que tenemos por estas horas. Él dice que con uno de los ojos ve como una sombra. Sus ojos están prácticamente cerrados por el golpe”.

Además, confirmó que “el conductor estaba muy alcoholizado, tenía 1,8 de alcohol en sangre. El domingo estuvo detenido. Le van a hacer un dosaje porque quieren ver si además de alcohol había otra sustancia, que también eso incide a la hora de mezclarlo con el alcohol”.

“Es algo inesperado, muy doloroso”, se lamentó y reflexionó: “Discutimos si alcohol cero, si 0,5, pero el problema es la falta de controles, la falta de alcoholímetros y me parece que ahí es donde hay que hacer hincapié”.

“La imputación por ahora es por lesiones leves, hay que ver la evolución de mi hermano”, agregó.

“Nos podemos divertir, pasarla bien, tomar. Pero no manejes, no agarres el volante porque se convierte en un arma. Entiendo que quizás es un pobre tipo que salió a divertirse, pero mirá las consecuencias. No creo que la esté pasando bien tampoco”, concluyó.