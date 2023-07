Qué se sabe del misterioso caso de la mujer que se quemó y murió en Tupungato

Ya pasó una semana de la muerte de Elizabeth Lourdes Checuz (50), la mujer que fue hallada inconsciente y quemada en su casa de Tupungato y que ingresó sin signos vitales al hospital departamental. Inicialmente, y por protocolo, se activó el caso como un posible femicidio, aunque las primeras pruebas arrojan como resultado un fallecimiento a partir de una trágica secuencia. De todas maneras, los investigadores esperan una serie de estudios que son clave.

El hecho ocurrió en la mañana del viernes 7 de julio, en su domicilio ubicado en la manzana C del barrio Martín Fierro. En el living de la propiedad la encontró su suegra, tendida en el piso boca arriba, desnuda y sin reacción, cerca de las 10.

La señora y una vecina se comunicaron al 911 para pedir asistencia, por lo que al lugar minutos después llegó la Policía y un grupo de médicos. Los profesionales de la salud advirtieron que tenía quemaduras en el abdomen y el tórax, y como estaba inconsciente decidieron trasladarla a un nosocomio.

A Elizabeth la llevaron al Hospital General Las Heras, de Tupungato, a donde entró ya sin vida. De acuerdo a las características de este episodio, desde la fiscalía tomaron inmediatas medidas.

Se recabaron declaraciones en el ámbito familiar y trabajó Policía Científica en la vivienda de Checuz. A partir de esto, se supo que ella estaba sola en ese momento ya que su marido se había ido a trabajar alrededor de las 5 y que en el horario en el que la hallaron, posiblemente la víctima también se preparaba para ir a su trabajo.

En cuanto a la labor de los peritos, estos detectaron restos de un pullover en una estufa.

El estudio del cuerpo

El adelanto de la autopsia no entregó indicios de una muerte violenta. La mujer no presentaba lesiones traumáticas ni signos defensivos, por lo que, en principio, los forenses no estaban ante un crimen. Como causa probable del deceso, informaron sobre un aparente edema pulmonar seguido de un paro cardíaco.

Con este primer examen, los pesquisas comenzaron a atar cabos y se valieron del relato de los parientes. Ellos indicaron que Checuz sufría epilepsia, versión que esperan corroborar con su historia clínica.

En este contexto, los sabuesos creen que la señora durante esa mañana se levantó y decidió ir a bañarse -por eso prácticamente estaba sin ropa-, aunque antes se acercó a la estufa para tomar un poco de calor. Ahí deducen que padeció un ataque de epilepsia, cayó contra el artefacto, se quemó y ya quedó inconsciente, como la encontró la madre de su pareja. Esta persona vive en una propiedad contigua y fue a ver qué sucedía porque su nuera no le contestaba los llamados. Elizabeth Checuz. FOTO: FACEBOOK

Fuentes de la investigación explicaron que por los elementos reunidos hasta el momento están ante una muerte trágica y sin intervención de terceros, aunque han dispuesto medidas para descartar otras hipótesis. Entre ellas, el análisis de su teléfono celular para confirmar que no tenía problemas ni discusiones con nadie que llevaran a pensar que fue asesinada. En ningún momento se barajó la posibilidad de un hecho de inseguridad, debido a que todo estaba en orden en el domicilio y no se han denunciado faltantes de objetos de valor.

Y mientras esperan por todas estas pruebas, también aguardan por el detalle completo de la autopsia-llegaría en unos 20 días- para establecer con exactitud el motivo del deceso. Allí se incluirán los análisis anatomopatológicos para conocer si a nivel interno, órganos y tejidos, hubo alguna ingesta u otro factor que derivara en el fallecimiento.

La causa está en manos de la fiscal del Valle de Uco Eugenia Gómez, siendo subrogada durante la feria judicial por su colega Jorge Quiroga.