La propuesta indecente que César Sena le hizo a Cecilia Strzyzowski y que podría ser una pista clave para el femicidio

El Equipo Fiscal Especial de Chaco realizó este viernes un nuevo allanamiento en la cafetería que se habilitó el 28 de septiembre de 2022 en Hipólito Yrigoyen al 460, cuya titularidad es de Cecilia Strzyzowski. El operativo lo encabezó el fiscal Jorge Cáceres Olivera, en el marco de la investigación del femicidio de la joven, con la colaboración de la División de Investigaciones Complejas.

La medida se llevó adelante en Gato Negro, local que la querella cree que podría haber sido parte del móvil económico en el crimen. Buscaron elementos de interés para la causa previo a devolverle el inmueble a su propietaria, precisó Diario Chaco en su publicación.

Uno de los abogados que representa a la familia de la víctima, Juan Arregín, detalló que "la dueña no va a poder cobrar el alquiler porque la que tenía el contrato de locación era Cecilia, los garantes eran César Sena y Marcela Acuña, con lo cual está perdiendo mucho dinero porque esta deshabitado y nadie le paga el alquiler. Le planteamos a la fiscalía la necesidad de disponer de este local y entonces se realiza este allanamiento".

"Esta cafetería fracasó cuando César le dice a Cecilia ´ahora ya podemos lavar dinero´. Ella le planteó que no estaba interesada en ese tipo de maniobras y que no quería quedar presa. Ese comentario lo hizo porque empezó a trabajar en el comercio, entonces le dijo eso en una reunión familiar en la casa de Gloria (la madre de Strzyzowski). Tanto ella como Angela (la hermana) confirman esta información", agregó el letrado.

En marzo de este año la mujer desaparecida quiso desprenderse de ese negocio, publicando en un grupo de Facebook de Resistencia y anunciando la venta del fondo de comercio, cuyos motivos son hasta ahora desconocido.

Gloria Romero, la mamá de Cecilia, había contado al mencionado medio chaqueño que ella trabajó los dos primeros meses en la atención de la cafetería y notó que las ventas eran muy buenas. La pareja, por su parte, señaló al poco tiempo que las ventas "no eran buenas".

César y Cecilia. FOTO: FACEBOOK

"A mí lo que me dijo es que lo iban a vender porque un conocido de César le había conseguido, supuestamente, un Fiat Uno que se lo iban a vender por $ 400.000, que era por lo que iba a vender el fondo de comercio", contó Angela, y su madre agregó con incredulidad: "Decía que supuestamente no funcionaba, no sé por qué lo cerraron, esa pregunta me hice yo".

El fondo no se vendió, tampoco lograron comprar un auto. Finalmente decidieron abrir un gimnasio en el mismo lugar, pero ese objetivo también quedó trunco.

La situación de este negocio, con la propuesta que Cecilia le rechazó a su novio, parecen dejar en evidencia un posible móvil económico en el femicidio de la joven de 28 años.