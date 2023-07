Detienen en Miami a youtuber argentino, hermano de un reconocido futbolista, por el intento de secuestro a una niña

El youtuber argentino Leonardo Venegas, conocido como Ácido MC y hermano del futbolista Marcos Senesi (actualmente en el A.F.C Bournemouth inglés), fue detenido en las últimas horas en la ciudad estadounidense de Miami, acusado de intentar secuestrar a una nena de 6 años.

Así lo confirmó la policía local: el hecho ocurrió el jueves 6 de julio, pero no fue sino hasta varios días después que los investigadores pudieron identificar la patente del vehículo utilizado por el influencer, con lo que lograron detenerlo.

Según fuentes policiales, la víctima declaró que estaba jugando en la puerta del complejo donde vive – en el 6530 del noreste y la avenida 2 – cuando Venegas apareció en su camioneta y se estacionó a pocos metros.

“Me agarró, me levantó y empezó a correr conmigo, y yo le mordí el brazo; entonces él me abofeteó y me tiró al suelo y empezó a correr hacia su coche”, contó la pequeña en declaraciones a la prensa.

Si bien Venegas escapó rápidamente del lugar, las cámaras de seguridad permitieron identificarlo y rastrearlo, para luego detenerlo, sin posibilidad de fianza.

"Ácido MC":



Porque el ex youtuber, Leonardo Venegas, fue arrestado el día de ayer por querer secuestrar a una nena de 6 años en Miami. pic.twitter.com/Y9GLnrSzoi — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) July 12, 2023

Venegas nació en Ushuaia en 1990 pero vivió gran parte de su vida en Concordia, Entre Ríos. Es hermano del defensor Marcos Senesi, quien el año pasado hizo su debut en la Selección argentina.

El acusado. FOTO: GENTILEZA

Sus famosos videos comenzaron a cobrar popularidad en 2018. Su frase más famosa, “sé que estoy loco”, se convirtió en una expresión frecuente de la época. En sus redes, el youtuber de 32 años mostraba “locuras” como tatuarse a sí mismo.